Inès Loucif (Koh-Lanta) et sa vie amoureuse tumultueuse dévoilée

Dans un entretien pour Télé Star, Inès Loucif, ancienne candidate de Koh Lanta, explique pourquoi elle a choisi de faire de la télé-réalité et nous en dit un peu plus sur sa vie amoureuse. Explications.

Inès a eu besoin de la télé-réalité pour régler des problèmes

Avec qu’Inès sortait d’une participation aboutie sur Koh Lanta, la jeune femme a eu besoin de faire ses débuts dans la télé-réalité pour plusieurs raisons. En effet, elle explique notamment qu’elle souhaitait régler une problématique de vie importante, et que le coaching dans l’émission pouvait faire ce travail : “C’est le programme qui me paraissait le plus sincère. J’ai une problématique de vie importante, j’ai déjà essayé de la régler, mais sans résultat constructif. Alors pourquoi ne pas essayer avec les coachings de Lucie ? J’en garde de précieux conseils“.

#LaVilla6 : Inès Loucif se confie sur son passé conflictuel avec ses parents https://t.co/eHBHTJR8A5 — Gossip.fr (@Gossip_Officiel) November 16, 2020

Inès va plus loin ensuite en expliquant pourquoi elle avait besoin de montrer un autre trait de sa personnalité : “Enfant, j’ai connu des relations très conflictuelles avec ma famille, qui ont encore des répercussions aujourd’hui. Dans La Villa, les téléspectateurs découvriront qui je suis vraiment. Car Koh-Lanta n’a montré que l’aspect impulsif et colérique de ma personnalité, que je déteste“. C’est vrai que lors de la diffusion de Koh Lanta, la production avait mis en avant sa plastique et ses colères, mais très peu sa vraie personnalité.

Inès Loucif : Les déboires amoureux

Mais si les aventures dans la télé-réalité intéressent certains internautes, d’autres souhaitent savoir sa situation amoureuse. En effet, alors qu’elle était en couple avant l’émission, elle a rencontré quelqu’un lors de celle-ci, qui a mis fin à sa première relation : “J’ai eu besoin de cette rupture pour avancer, même si je ne m’y attendais pas. Quant à ma situation actuelle, je dirais simplement qu’elle est très compliquée” explique-t-elle. Et effectivement, alors qu’elle devait participé avec son nouveau compagnon, à l’émission “La Bataille des couples 3″ sur TFX, elle a finalement annulé à la dernière minute sans aucune explication.

Si on ne saura pas si elle est encore en couple ou pas, Inès Loucif explique nous donne des indices sur la suite de sa carrière dans le monde de la télé-réalité : “Comme durant le premier confinement, je vais exercer mon métier d’infirmière à l’hôpital. Et après… on verra. Je ne suis pas fermée à d’autres émissions. Mon but, c’est de voyager“. Comme vous le comprenez donc, il n’est pas impossible de revoir la jeune femme très rapidement dans une émission.