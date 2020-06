Inès Loucif « Koh-Lanta » s’exprime et remet en cause certaines images, la prod répond

Inès Loucif: Elle est infirmière et a 25 ans, elle fait partie des finalistes de l’épreuves des poteaux et a donné ses impressions en amont, à nos confrères du Figaro.

Vendredi, elle disputera la mythique épreuve des poteaux face à Claude et Naoil.

Quant à l’épreuve d’orientation, c’était une épreuve très rude pour elle : « Ratisser pendant plus de 4 heures un même périmètre est éprouvant. Ça ne s’est pas vu à l’écran, mais quand j’ai trouvé le poignard, j’ai dit au moins dix fois «oh putain». Je ne sais pas pourquoi, j’avais l’impression d’avoir commis une bêtise. J’ai paniqué et j’ai caché mon poignard dans mon tee-shirt alors qu’il n’y avait pas besoin! En me voyant à la télé, j’ai rigolé. » a-t-elle expliqué.

Mais visiblement l’infirmière ne se projette pas vers la finale pour le moment et souhaite surtout tenter de tenir jusqu’au bout, car l’équilibre n’est pas son point fort.

Pour cette première expérience en télé, Inès Loucif est partagée, « Il y a du bon et du moins bon » poursuit-elle mais elle apprécie grandement de voir sa communauté grandir sur les réseaux sociaux, car elle a aujourd’hui plus de 200 000 abonnés.

Mais, certaines séquences « renvoient une image de moi qui n’est pas le reflet total de ma personnalité . » a-t-elle pointé du doigt.

En effet Inès Loucif évoque particulièrement l’épisode où elle est agressive avec Moussa. : « Je me suis surprise en me voyant lui dire «Tais-toi». Je ne parle pas comme ça en temps normal. Les téléspectateurs n’ont pas vu ce qu’il m’a dit avant. Je connais les règles: on ne peut pas tout montrer et c’est le jeu. » Et de poursuivre « Aujourd’hui, je ne veux retenir que le positif. ».