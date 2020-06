Inès Loucif Koh-Lanta révèle de nouvelles photos d’elle sans rien, elle ne laisse rien à l’imagination

Inès Loucif, arrivée deuxième finaliste de Koh-Lanta, l’île des héros, ne cesse de rendre folle la toile, depuis sa participation au jeu d’aventure. Elle révèle de nouveaux clichés

Très souvent critiquée, tout le long de l’aventure, jusqu’à en recevoir des insultes et menaces par certains internautes, Inès a également une médiatisation importante. Un caractère de feu bien trempé et une persévérance qui lui auront tout de même servi à se hisser en finale, malgré sa chute lors de l’épreuve mythique des poteaux.

Naoil, la grande gagnante de cette saison, l’avait choisi, au détriment de Claude, pour l’affronter sur la toute dernière épreuve. Même si les téléspectateurs étaient déçus de ne pas retrouver Claude en finale, tout le monde avait compris le choix de Naoil par peur d’affronter celui qui détient le plus grand nombre de victoires aux épreuves du célèbre jeu d’aventures.

Aujourd’hui, c’est une autre » perdante » de Koh-Lanta qui revient au-devant de la scène : Inès Louis. La jeune infirmière de 25 ans, s’est fait connaître aussi par sa silhouette parfaite, ses coups de gueule, et aussi par ses débuts dans le jeu en 2 pièces particulièrement sympa, ce qui avait créé une belle polémique sur la toile.

La Toulousaine qui n’a aucunement l’intention d’arrêter son métier depuis cette médiatisation, a tout de même profité de sa notoriété pour devenir influenceuse de marque sur les réseaux sociaux. Avec 286 000 followers qui la suivent sur Instagram, Inès Loucif devient très active en publiant chaque jour de nouvelles photos et stories, affichant sa silhouette particulièrement sculptée, dans des tenues sympathiques.

Des photos qui ne manquent de déclencher de nombreuses critiques de la part de certain de ses détracteurs, mais aussi de ravir ses admirateurs « Tu es tout simplement superbe, une vraie beauté », « juste magnifique », « Très ultra Mythique et Jolie », « Tu es ravissante Inès », peut-on lire parmi les commentaires. Quant aux critiques, elle n’en a que faire et avance quoi que les gens jugent de négatif sur sa personne. Elle écrira même en légende d’un de ses posts « Même si y’en à qui chambrent, je vous aime, vous me faites rire et c’est cool… »

Cette fois-ci, Inès a décidé de profiter des rayons de soleil et de l’été pour qui est enfin arrivé pour parfaire son bronzage et montrer ainsi dans une story, le haut de son corps, et faire découvrir ainsi, un buste bien hâlé et des abdominaux bien dessinés « MOOD SUMMER ACTIVÉ » inscrit-elle sur sa publication. Soyons sûr que ces photos auront chauffé l’esprit de ses fans qui admirent sa beauté !!!

Mais si Inès Loucif sait parfaitement mettre son corps en valeur, elle maîtrise aussi sa nouvelle activité d’influenceuse, axée plus particulièrement sur le sport et les tenues, la nutrition, la beauté et le bien-être. Elle a déjà signé quelques partenariats avec plusieurs marques, qui souhaitent profiter de sa nouvelle notoriété que beaucoup de femmes rêveraient d’avoir. L’ancienne candidate de Koh-Lanta 2020 avait d’ailleurs affirmé qu’elle recevait beaucoup de demandes, mais qu’elle n’acceptait pas toutes les propositions. En effet, dans une publication du 9 juin dernier, la jeune femme expliquait qu’elle n’avait nullement l’intention d’être une vitrine : “Je voulais faire un petit point sur les demandes professionnelles”, a débuté Inès avant de remercier les marques qui la contactent.

“Ça me tient à cœur de présenter des produits que j’aime, qui me correspondent. J’ai envie d’être crédible, j’ai pas envie d’être une vitrine ”, avant de rajouter :“ Quand je reçois des mails où l’on me dit qu’on est intéressé pour travailler avec moi, qu’on me demande mes tarifs, mais qu’on ne me montre pas les produits et que c’est à moi de le demander… Ça me dérange un petit peu. J’ai l’impression de représenter pour vous une vitrine de consommation, je sais que, bien sûr, c’est le cas, mais j’aimerai avoir un peu plus de sincérité ”.

Désormais très populaire sur la toile, la sublime Inès Loucif n’hésite plus à montrer son corps. Par amusement ou de part ses nouvelles missions d’influenceuse, Inès sait parfaitement profiter de sa nouvelle notoriété. Mais comme lui avait d’ailleurs conseillé Denis Brogniart, elle ne semble pour autant prête à arrêter son métier d’infirmière qui est pour elle une véritable passion. Une activité qui a encore pris encore plus tout son sens, ces derniers mois avec des hommes et des femmes qui étaient en première ligne dans le combat face au virus. Il reste à savoir s’il sera possible pour Inès de mener ses deux carrières de front ou si elle devra faire un choix entre les deux.

Il semble pour l’instant être trop tôt pour se prononcer, mais sa notoriété pourrait lui permettre d’engranger dans les prochains temps des revenus qui n’ont évidemment rien de comparable avec son salaire d’infirmière. La question est de savoir aussi combien de temps cela peut-il durer et si tout lâcher pour surfer sur la vague de son succès n’est pas un risque pour la jeune femme qui a encore toute la vie devant elle. Un monde qui semble néanmoins très attirant et une vie à mille lieues de son quotidien qui pourrait bien inciter la belle Inès Loucif à céder à l’appel des projecteurs. Mais apparemment, en plus d’un physique de rêve, il semblerait bien qu’Inès ait la tête sur les épaules.

Elle gardera de toute manière un souvenir extraordinaire de cette merveilleuse aventure dans Koh-Lanta, l’île des Héros même si parfois l’image que cela donnait d’elle, ne correspondait pas à ce qu’elle dit être vraiment. « Ne jamais abandonner, toujours persévérer Croyez en vous, peu importe les obstacles, ça prendra le temps qu’il faut, mais ne lâchez jamais rien. 32 jours de survie, les poteaux de Koh-Lanta. Jamais je n’oublierai ce que j’ai vécu, jamais. L’expérience de ma vie. Merci à tous ceux qui ont cru en moi… » C’était par ce message publié sur son compte instagram qu’Inès Louis, l’une des héroïnes de cette saison de Koh-Lanta a remercié ses fans qui aujourd’hui la suivent par milliers sur les réseaux sociaux.

Un succès qui va peut-être lui permettre de réfléchir à la possibilité de radicalement changer bientôt de vie.