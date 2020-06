Inès Loucif (Koh Lanta) son passé refait surface, avec ses photos choquantes

Inès Loucif fait réagir la toile. D’abord pour ses stratégies dans Koh-Lanta, puis c’est à cause de ses coups de gueule. Impulsive, elle ne mâche pas ses mots et finit pas les regretter. Enfin, elle s’illustre aussi par des aspects plus ridicules comme lorsqu’elle découvre les fruits coupés qu’elle n’a jamais goûté. Mais là où les fans de Koh-Lanta ne cessent pas d’être étonnés, c’est lorsqu’ils apprennent qu’Inès a fait des photos pour des magazines. Son passé de mannequin bien de rattraper Inès Loucif et les jugements pleuvent. Encore une fois, elle ne va pas se laisser faire.

Inès fait encore réagir internet

À 25 ans Inès Loucif est une des dernières aventurières de Koh-Lanta, encore dans la course pour la victoire. Bien qu’elle ne se soit pas vraiment préparée physiquement pour réussir les épreuves, Inès Loucif a préparé son mental. Son objectif en participant à Koh-Lanta est de connaître ses limites. Elle souhaite se dépasser et aller au bout d’elle-même, pour donner tout ce qu’elle pourra donner. Même si elle n’a pas encore brillé dans les épreuves, elle a su se faire sa place dans le show et des amis pour la vie comme Naoil et Moussa.

Les choix qu’elle prend dans l’émissions lui ont valu les critiques des internautes au fil des semaines. Tout particulièrement lorsqu’elle a réussi a faire éliminer Sam. Les violences étaient telles sur internet qu’Inès a été forcée de porter plainte. Ce fut d’ailleurs la cas de plusieurs candidats de l’aventure cette année. Plus que jamais, Koh-Lanta déchaîne les foules.

Les réseaux sociaux lui permettent de s’exprimer comme elle l’entend

Active sur les réseaux sociaux, Inès Loucif n’hésite pas à revenir sur les choix qu’elle a fait. Elle ne souhaite pas forcément se justifier mais surtout faire comprendre au fans de l’émission que tout n’est pas montré. Ainsi, elle passe peut-être plus volontiers pour une touriste que ce qui est réellement le cas. De plus, elle rappelle également à tous que tout ceci n’est qu’un jeu et que le prendre trop à cœur peut devenir ridicule. Mais les jaloux d’Inès ont la peau dure. Ils sont déterminés à montrer au monde à quel point Inès n’a pas sa place dans Koh-Lanta. Et la dernière astuce en date et de faire courir la rumeur selon laquelle Inès Loucif n’a participé à l’émission que pour se montrer. Mannequin Instagram à ses heures, elle aura voulu rejoindre l’aventure de Koh-Lanta pour pouvoir mettre en avant son physique.

Et à force de fouiller, les jaloux d’Inès sont tombés sur des photos d’elle. De quoi choquer toute la toile ! Mais comme vous l’imaginez, Inès Loucif ne se laisse encore une fois pas démonter. Elle va au devant du problème et affirme qu’elle peut bien faire ce qu’elle veut de son corps et de son image.

Son corps lui appartient et elle n’a de compte à rendre à personne sur la façon dont elle l’utilise. Pour des photos, pour une aventure, pour se mettre en avant, cela ne regarde finalement qu’elle. En tout cas, ceux qui étaient mal à l’aise de la voir « se montrer » dans Koh-Lanta ne vont pas en revenir.