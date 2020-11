Inès Loucif (Koh-Lanta): un choix radical pris à la hâte, elle lâche Tristan et un tournage important!

Inès Loucif se lançait dans une nouvelle aventure de télé-réalité récemment. Mais elle a été contrainte de tout arrêter dans la précipitation ! En effet, Inès Loucif participait au tournage de La villa des cœurs brisés avec une grande joie. Mais à son grand regret, elle ne pouvait pas continuer pour se trouver dans La bataille des couples. L’ancienne candidate de Koh-Lanta avait mis de côté son métier d’infirmière pour participer à ces tournages. Et ses fans l’attendaient de pieds fermes à la télévision. Mais c’est en évoquant une décision “urgente” qu’elle se désiste au dernier moment.

Inès Loucif décide d’arrêter la télé-réalité ?

Inès Loucif laisse donc son compagnon d’aventure, Tristan, sur le carreau avec son désistement de dernière minute. Elle est également triste de faire faux bond à la production de l’émission. Inès Loucif tient à faire savoir à ses abonnés que son choix de ne pas continuer les tournages ne dépend pas vraiment d’elle. Elle a eu des soucis personnels visiblement mais n’en dévoila pas davantage pour le moment. En revanche, Inès laisse entendre que d’ici quelques temps, ses fans comprendront son choix. Qu’est-ce qu’il a bien pu se produire qui contraigne ainsi la jeune femme à quitter les tournages ? Les fans de La bataille des couples avaient plébiscités Inès et Tristan dans leurs votes.

La villa des cœurs brisés, saison 6, arrivera le 16 novembre prochain sur nos écrans. Sur TFX, les fans d’Inès pourront la retrouver au bras de Tristan. En revanche, ils ne rejoindront pas La bataille des couples qui devait suivre. Et cela malgré les votes des fans. Tristan et elle ont chacun partagé une vidéo sur Instagram en essayant de présenter la nouvelle à leurs fans de la façon la plus douce possible. Tous les deux évoquent des problèmes personnels mais se refusent à rentrer dans les détails. Est-ce que le véritable problème serait entre eux ? Pour le moment, impossible de le savoir de façon certaine. Il faudra attendre que les candidats se livrent davantage auprès de leurs fans.

La villa des cœurs brisés est déjà prête à la diffusion

Si ils ne sont pas dans La bataille des couples, nous pouvons nous rassurer en sachant qu’ils seront dans la nouvelle saison de La villa des cœurs brisés qui arrivera très vite ! Inès et Tristan pourraient peut-être en dévoiler davantage à leurs fans sur leur chargement soudain d’avis au cours de la diffusion des épisodes de La villa des cœurs brisés ? C’est en tout cas ce que les téléspectateurs espèrent. En effet, cela faisait quelques temps que tout le monde attendait l’arrivée d’Inès Loucif dans ce genre d’émission. Mais à présent qu’elle est sur sa lancée, quelle surprise de constater qu’elle choisisse de se retirer. L’ancienne candidate de Koh-Lanta évoque le fait de devoir rester là où elle est et l’urgence de la situation mais ne donne pas plus de précisions.