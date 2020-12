Inès Reg en “Bikini” : l’humoriste raconte comment elle a « conquis Kevin » ça vaut le détour !

Inès Reg est une humoriste que vous n’avez pas pu manquer. Son désormais célèbre “C’est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie Kevin ?” est encore inoubliable. L’humoriste se voit aujourd’hui ouvrir les portes de grandes salles de spectacles. Mais la pandémie l’empêche, comme tous les artistes, de réunir son public et d’exercer librement. Heureusement, Inès Reg ne délaisse pas ses fans pour autant. Sur les réseaux sociaux, elle est très présente afin d’illuminer les journées de ses 2,3 millions d’abonnés. LDPeople a pris soin de suivre ses stories pour vous dévoiler des images inédites.

Inès Reg partage des images qu’elle n’avait encore jamais dévoilé

Inès Reg et Kevin Debonne c’est une histoire qui dure et qui va durer très longtemps. Les amoureux sont complices comme personne et se donnent en spectacle sur la Toile. Depuis plus de cinq ans, ils forment un couple solide qui a démarré avec une amitié déjà très forte. Et le 21 septembre 2018, ils se sont dit “oui”. Mais il aura fallu du temps avant que les tourtereaux forment véritablement un couple. En effet, au détour des story Instagram d‘Inès Reg, ses abonnés apprennent que la jeune femme avait élaboré un stratagème avec ses deux meilleures amies afin que Kevin lui tombe dans les bras. De quoi évidement faire sourire ses abonnés qui font travailler leurs zygomatiques en se promenant sur son compte Instagram.

L’humoriste a mis toutes les chances de son côté pour faire craquer son amoureux. Et elle n’a donc pas tout misé sur son humour ravageur. C’est dans un deux pièces qu’il y a cinq ans, elle a fait chavirer le cœur de Kevin. Et elle partage cette image d’elle dans sa petite tenue sur Instagram, pour le plus grand bonheur de ses fans. Le contexte du partage de telles images inédites était le jeu qui demandait aux internautes de choisir ce qu’ils voulaient voir apparaître en story. En réponse, les vedettes des réseaux sociaux partageaient donc photos et vidéos pour satisfaire aux différentes demandes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ines Reg (@inesregmec)

Son couple est au centre des questions de ses fans

Inès Reg a donc évidemment eu des questions très personnelles concernant sa relation amoureuse. Son mari et elle sont si proches que leur couple est un modèle pour de très nombreux internautes. Car ils sont autant des amis que des amoureux et ils savent rire de tout lorsqu’ils sont ensemble. Cela fait forcément rêver ! LDPeople a donc sais l’occasion pour vous partager une photo rare de l’humoriste en deux pièces et vous parler de cette idylle qui attendrit la Toile.

Inès Reg n’a de cesse de faire hurler de rire ses abonnés. Mais elle est aussi capable de les attendrir avec de beaux moments romantiques. Certes, les vannes ne sont jamais très loin. Cependant, c’est aussi ce qui plaît à son mari. Et évidemment à ses milliers de fans sur les réseaux sociaux. Des fans qui n’ont d’ailleurs qu’une hâte, celle de voir les salles de spectacles réouvrir pour pouvoir s’amuser au spectacle d’Inès Reg. En attendant, heureusement que la jeune femme est très active sur Instagram.