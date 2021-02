Inès Reg et son époux Kevin des « paillettes » sortent leur premier film, on vous dit tout !

Inès Reg s’apprête à mettre des paillettes dans nos vies. Avec la crise du Coronavirus, rares sont les moments de franche rigolade. On aura peut-être l’occasion de se marrer en mars prochain puisque la jeune femme a annoncé la sortie du film Je te veux, moi non plus, dans lequel elle tient le rôle principal. Elle est également à l’origine du scénario avec son mari Kevin Debonne, lequel tient lui aussi un rôle de premier plan dans ce long-métrage. La rédaction de LD People va vous en dire plus.

Premier film pour Ines Reg et Kevin Debonne

Si vous êtes un grand fan de la vidéo « les paillettes » d’Ines Reg et que pour vous les phrases de la jeune femme sont cultes, et bien vous allez aimer le premier film de l’humoriste. En effet, cette dernière a annoncé sur son compte Instagram, que « Je te veux, moi non plus » allait sortir le 26 mars prochain sur la plateforme Amazon Prime Vidéo. Il faut dire qu’après avoir connu un énorme gain de notoriété pour sa vidéo sur YouTube, la belle brune a ressenti le besoin d’assurer sa place dans le milieu de l’humour en France. Avec la sortie de ce premier film, une comédie romantique, sa carrière prend un tournant différent.

Découvrez ci-dessous la bande-annonce du film :

Ce que nous pouvons vous dire pour le moment, c’est que le film a été réalisé par Rodolphe Lauga. Ce dernier n’est de loin pas un inconnu puisqu’il a déjà écrit les scénarios de « Rock’n’roll » et « Nous finirons ensemble » de Guillaume Canet. Inès Reg ainsi que Kevin Debonne, sont les auteurs du texte du film et seront évidemment les deux personnages principaux de l’histoire. Le scénario s’inspirant en partie de leur histoire d’amour : « On y a mis nos coeurs, nos mots, notre sincérité, nos délires, notre vie, nos larmes, nos doutes, nos réussites et des douceurs d’acteurs » a notamment déclaré l’humoriste.

Un tournage délicat pour Ines Reg

Si le film sortira dans tout juste un mois sur la plateforme Amazon, tout n’a pas été aussi simple que ça pendant le tournage. En effet, Ines Reg a eu un petit accident lors d’une scène sur la page. Elle s’était fait une entorse au genou : « Je fais à peine quatre pas sur la plage et j’ai mon genou qui claque. […] Du coup, le dernier jour, j’ai dû me faire transporter tout en haut d’une montagne pour fêter la fin du tournage avec l’équipe. Bon, le genou, il recraque encore un peu depuis mais ça va… En vrai, ça me tue, ça me fait très mal« . Heureusement pour la jeune femme, rien de grave. Elle a même pu remonter sur scène quelques jours après.

Et en parlant de scène, à cause de la crise du Coronavirus, tout est plus compliqué. Et c’est pendant un confinement que l’idée du film est apparu : « On était confinés à Biarritz dans la famille de Kevin. Au bout de deux semaines, on s’est dit : ‘À un moment donné, faut faire quelque chose !’ On avait ce projet de film, on avait commencé à écrire en janvier, mais avec les dates à Paris, la tournée, c’était impossible. On s’y est remis et on a tourné en août« .

Un film sur leur propre histoire

Evidemment, comme nous vous l’avions dit , pour ce film, Ines reg et Kevin se sont inspirés de leur propre histoire. Et quand on voit le synopsis, on comprend vite que la comédie peut être très drôle : »Nina et Dylan sont les meilleurs amis d’enfance, chacun partageant avec l’autre tous les moments de sa vie, même les plus intimes. Si Dylan a toujours rêvé qu’ils finiraient ensemble, la ligne ne fut jamais franchie. Mais après une rupture amoureuse, Nina redescend à Biarritz sur ses terres, accompagnée de ses deux meilleures amies. Elles ne vont pas tarder à lui faire comprendre que son véritable amoureux pour la vie est Dylan ».

Dans le casting, on retrouvera notamment Laurie Peret, Pauline Clément, Anthony Sonigo, Constance Labbé, Michèle Garcia ou encore Fadila Belkebla. Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’Amazon Prime Vidéo fait confiance à une comédie française depuis le crise du Coronavirus. En effet, il y a quelques mois, les internautes ont déjà pu avoir en exclusivité les films « Brutus vs César » en encore « Forte« . Reste à savoir maintenant si le succès sera au rendez-vous. Nous en tout cas à la rédaction de LD People, on regardera. Et vous ?