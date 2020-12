Inès Reg méconnaissable et aminci dévoile le secret de sa fulgurante perte de poids !

Inès Reg connait actuellement un véritable succès sur les réseaux sociaux. L’humoriste en profité pour aborder avec calme la question de sa perte de poids assez préoccupante. Sur son compte Instagram, en story, la belle brune ne mâche pas ses mots. Elle explique à sa communauté comment elle est passé de 76kg à 60kg en l’espace de quelques mois à peine.

Inès Reg s’est faite connaître sur Instagram. Elle a en effet cartonné grâce à sa vidéo désormais célèbre : C’est quand que tu vas me mettre des paillettes dans ma vie Kevin ? Désormais star des réseaux sociaux, la jeune Parisienne née en 1992 n’a pas peur de parler de sa vie personnelle sur Instagram. c’est même devenu une habitude.

View this post on Instagram A post shared by Ines Reg (@inesregmec)

Suivie par 2,3 millions d’internautes, elle partage régulièrement avec eux des posts bourrés d’humour. Mais ce dimanche 13 décembre 2020, elle s’est entretenu avec sa communauté d’abonnés sur un sujet plus délicat.

“Ca m’a changé la vie donc si ça peut changer la vôtre aussi si vous en avez besoin.“

De son vrai nom Reghioua, l’ancienne du Jamel Comedy Club a dévoilé en story deux photos d’elle l’une avant et l’autre après son importante perte de poids. Au sein de la rédaction de LDpeople, nous nous sommes dit impressionnés par ce changement de silhouette. “J’ai commencé la méthode Abura à 76 kilos le 16 juin 2020 et le 16 novembre 2020 j’étais à 61 kilos. Aujourd’hui je suis à 60 kilos.”, explique-t-elle ainsi à ses fans.

Et de poursuivre : “Je partage avec vous parce que ça m’a changé la vie donc si ça peut changer la vôtre aussi si vous en avez besoin.” La jeune femme a tenu à préciser qu’il ne s’agissait pas d’un partenariat rémunéré ou “d’une histoire de contrat ou d’argent“. Satisfaite de s’être délestée de 16 kilos, Inès Reg a souhaite le partager. Tout simplement. “J’ai changé de corps et je me sens vraiment mieux“, a-t-elle conclu.

“Je ne suis plus essoufflée, fatiguée pour un rien.”

L’épouse du fameux Kevin a d’ailleurs partagé un autre message sur le régime Abura. “Ça ne veut pas dire que plus jamais de ma vie je vais manger de Kinder. Ça se peut que même un jour je regrossirai. Mais c’est au-delà même de l’apparence, je ne suis plus essoufflée, fatiguée pour un rien. Et surtout je ne suis plus en train de chercher mille techniques pour me sentir à l’aise dans mes vêtements“, s’est-elle ainsi félicité.

Source : 7 sur 7 / Instagram

Qu’est-ce que la méthode Abura ? Ce régime promet une “combinaison de plusieurs techniques reconnues”. Celles-ci sont “mises en place de manière adaptée pour perdre du poids efficacement” à ses adeptes. Elle leur indique notamment quels achats alimentaires prévoir, comment composer ses menus. Cette méthode aide également à calculer avec justesse ses apports caloriques journaliers. Avis aux amateurs !