Inès Reg poursuit sa transformation et apparaît de plus en plus mince (sublime)

Depuis la fin d’année 2020, Inès Reg , a décidé de se prendre en main. En seulement quelques mois, l’humoriste a perdu plus de 16 kilos. Il y a quelques heures maintenant, la jeune femme a publié une photo d’elle en petite robe. Ne vous inquiétez pas, la rédaction de LD People va tout vous montrer.

Ines Reg toujours plus mince

Propulsée sous les feux des projecteurs en août 2019, Inès Reg poursuit sa métamorphose. Si elle pesait 76 kilos en juin 2020, elle a réussi à atteindre 60 kilos en novembre dernier. Ce lundi 18 janvier 2021, elle a publié une nouvelle photo dans une petite robe blanche. Un cliché qui montre sa belle métamorphose et qui a fait plaisir à de nombreux internautes. Ces derniers n’ont pas mis longtemps avant de réagir : L’épanouissement te va à ravir”, “Visage de poupée”, “Superbe cette photo” ou encore “Tu es si jolie en blanc” pouvait-on notamment lire dans les commentaires.

Des messages qui donnent le sourire à Ines Reg, qui a le sentiment d’être une autre femme. En effet, sur son compte Instagram, la jeune femme explique qu’elle ressent la métamorphose dans la vie de tous les jours : “Au-delà même de l’apparence, je ne suis plus essoufflée, fatiguée pour un rien, et surtout je ne suis plus en train de chercher mille techniques pour me sentir à l’aise dans mes vêtements“. Un message d’espoir pour toutes celles et ceux qui, comme elle, souhaitent perdre des kilos.

Elle se blesse sur un tournage

Ines Reg en a fait un chemin depuis sa célèbre vidéo, c’est le moins qu’on puisse dire. L’humoriste a cartonné dans son spectacle Hors Normes et a un projet de court-métrage. En effet, réalisé par Rodolphe Lauga, papa de Situation amoureuse : c’est compliqué, la jeune femme a tourné une “comédie romantique“, pour le moment intitulé Je te veux, moi non plus, dans lequel elle joue avec son cher et tendre. Mais pendant ce tournage, tout ne s’est pas passé comme prévu puisqu’elle s’est lourdement blessée.

Alors qu’Ines Reg devait tourner une scène de surf, la jeune femme s’est fait une entorse du genou et raconte : “Je fais à peine quatre pas sur la plage et j’ai mon genou qui claque. […] Du coup, le dernier jour, j’ai dû me faire transporter tout en haut d’une montagne pour fêter la fin du tournage avec l’équipe. Bon, le genou, il recraque encore un peu depuis mais ça va… En vrai, ça me tue, ça me fait très mal“. Heureusement pour elle, tout va mieux maintenant.