Inès Reg véritablement transformée et amincie: ce nouveau régime Abura qui lui a fait perdre 16 kg

Inès Reg est une jeune femme parfaitement bien dans sa tête et dans son corps. Néanmoins, elle avait envie de perdre quelques kilos qu’elle jugeait superflus. Pour se faire, elle a adopté une méthode très en vogue pour l’instant. En effet, l’humoriste a suivi le régime Abura. Mais de quoi s’agit-il exactement? LD People vous explique tout.

Méthode Abura: Inès Reg semble l’avoir adoptée

Moins 16 kilos sur la balance

Inès Reg fait désormais partie des valeurs montantes de l’humour français. Depuis son véritable carton sur la toile avec « Les Paillettes », la compagne de Kevin est devenue une véritable star. En plus de ses activités sur les réseaux sociaux, elle réussit également à remplir les salles de spectacle. Les télévisions ont d’ailleurs bien compris l’intérêt du public pour ce nouveau phénomène. Ainsi, Inès Reg est omniprésente dans les médias. Mais si elle fait parler d’elle aujourd’hui, c’est pour une toute autre raison que son univers humoristique.

En effet, Inès Reg nous parle du régime Abura qui a changé sa vie. En seulement quelques mois, la jeune femme a effectivement réussi à perdre plus de 16 kilos. Elle affiche aujourd’hui un poids de 61 kg sur la balance. Alors comment a-t-elle réussi ce véritable petit exploit ? En quoi consiste exactement la méthode Abura ? Et est-elle conseillée à tout le monde ? LD People vous explique tout dans les moindres détails.

Un mélange de deux techniques

Avant de commencer la méthode Abura, Inès Reg n’en avait jamais entendu parler. Pourtant, ce régime commence à avoir un grand nombre de fans. Car son principe est très simple et permet également de ne pas trop se priver. Presque tous les aliments sont autorisés, à condition de respecter certaines règles très précises. Pour se faire, il faut alterner des périodes d’alimentation normale avec des temps de diète draconienne. C’est-à-dire que vous pouvez prendre deux repas successifs, puis ne plus rien avaler durant 16 h d’affilées. Avant toute chose, l’humoriste précise qu’il ne s’agit pas d’un partenariat commercial. Si elle vante les mérites de la méthode Abura, c’est simplement parce que ce régime a marché pour elle. Elle n’est ni rémunérée par la marque ni ne souhaite en faire la promotion à des fins mercantiles. La jeune femme souhaite simplement livrer son témoignage afin de venir en aide à celles qui comme elle connaisse les kilos superflus.

Aussi, comment le régime Abura fonctionne-t-il ? Il s’agit d’une diète hypocalorique. C’est un mélange entre le régime kéto et le jeûne. Le régime kétogène est très riche en lipides. Mais il n’autorise aucun glucide. Ainsi, le corps est obligé de puiser dans ses réserves de graisse. Dès lors, la perte de poids peut être assez rapide. Aussi dans la méthode Abura, une autre étape est importante. Après un repas, il faut en effet cesser de s’alimenter durant au moins 16 h. Visiblement, ce régime a été payant pour Inès Reg. Cette méthode est payante. Il existe trois packs différents. Et les prix varient entre 25,50 euros et 780 euros pour un mois de régime comprenant les repas préparés et livrés à votre domicile. La firme ajoute également des menus personnalisés et des appels téléphoniques pour savoir où vous en êtes exactement.