Inès Vandamme (DALS) prend la pose sans vêtements et crée une polémique inattendue

Inès Vandamme, la talentueuse danseuse de Danse avec les stars, n’avait pas imaginé créer une polémique pour si peu. Poser sur Instagram ne lui avait jusque là jamais attiré de problème. Mais le 18 septembre dernier, sa publication a interpeller toute la Toile. En réalité, c’est un drôle d’effet sur sa photographie qui aura retenu l’attention. Au départ, elle ne s’en était pas aperçue. Ensuite, à force de commentaires, elle a modifié la légende de cette publication pour mettre les choses au clair. LDPeople revient sur cette image déroutante.

Inès Vandamme poste une photo d’elle sur la plage qui prête à confusion

Inès Vandamme n’est arrivée qu’en 2019 dans Danse avec les stars. Saison 10 de laquelle elle termine finaliste. Avant cela, elle était néanmoins déjà une danseuse professionnelle, sollicité par des plateaux de télévision et des artistes de renoms. En effet, la jeune femme de 28 ans a notamment dansé pour Shakira, Alicia Keys ou encore Matt Pokora. Passionnée par son travail, elle n’imagine pas une seule seconde être privée de se qui fait battre son cœur. Pourtant, avec la crise sanitaire, impossible de reprendre les tournages de Danse avec les stars. Pour que cela fonctionne, il faudrait réussir à garantir la santé de toutes les personnes impliquées sur les tournages. Soit de vraiment énormément de monde. Inès Vandamme ne cache pas à ses fans que ses tenues de scènes lui manquent. Sur Instagram, auprès de ses 113 000 abonnés, la danseuse se confie régulièrement.

Mais la publication de la jeune femme qui nous intéresse aujourd’hui est celle qui a fait polémique en septembre dernier. En effet, de temps à autre, cette image ressort des placards et refait le tour de la Toile. Heureusement, Inès Vandamme a pris le temps de préciser que ce que l’on semble voir à l’image, n’est en réalité pas ce que l’on croit. Si vous n’avez pas encore eu le loisir de voir cette image déroutante, comptez sur LDPeople pour vous la présenter. Car les internautes n’ont pas encore fini d’en rire et de l’admirer.

Une image qui attire les internautes, encore aujourd’hui, sur son compte Instagram

Inès Vandamme pose sur la plage, habillée d’un pull large et confortable. Elle semble ne rien porter d’autre que ce pull et le fait qu’elle pose ses mains sur ses hanches fait remonter ce dernier au dessus de sa taille. Or, il apparait donc une partie de son corps qui semble sans vêtements. Alors qu’en réalité c’est simplement la couleur de son bas qui fait illusion. De couleur chair, tout le monde a d’abord eu l’impression qu’Inès Vandamme dévoilait une zone très privée.

Les internautes ne pouvaient rester calme devant une telle apparition. Et même quand ils ont intégré l’idée qu’il s’agisse d’une illusion d’optique, ils ont partagé cette photo en masse pour faire douter leurs amis. Tant et si bien qu’elle est l’une des photos qui cumule le plus de likes sur le compte Instagram d’Inès Vandamme.