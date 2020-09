Inès Vandamme enlève sa culotte? ce détail qui sème la panique !

Inès Vandamme va semer la panique sur la Toile. En effet, elle va publier une photo d’elle sur Instagram. Une photo dans laquelle elle ne porte qu’un large sweat-shirt au dessus de son 2 pièces. Jusque là, rien d’alarmant étant donné qu’elle se trouve sur la plage. Mais c’était sans compter sur la couleur du bas de son 2 pièces. d’Inès Vandamme. Car le fait qu’il soit couleur chair va semer le doute. La finaliste de la dernière saison de Danse avec les stars est tout à fait consciente que les internautes vont y regarder à deux fois. Cela l’amuse même car dans la légende de cette publication, elle va rassurer ses abonnés.

Inès Vandamme épate ses abonnés Instagram

Inès Vandamme cumule 134 000 abonnés sur son compte Instagram. Ce sont donc autant de potentielles personnes qui ont sursauté en découvrant l’une de ses récentes publications. Au bas mot d’ailleurs, car les abonnés d’Inès Vandamme peuvent aussi avoir partagé la photo de la danseuse avec leurs amis. Or, sans les indications en légende, il est facile d’imaginer que la jeune femme ne porte rien sous son sweat-shirt. Et comme son pull remonte presque au dessus de ses hanches, imaginez un peu le caractère cocasse de cette situation. Le 2 pièces. couleur chair d’Inès Vandamme va faire trembler ses fans. Car ils vont d’abord imaginer qu’elle ne porte rien sous son sweat-shirt. L’humour d’Inès Vandamme a certainement fait paniquer plus d’un de ses abonnés. Mais évidement fait rire beaucoup plus de monde.

Un choix pour amuser la galerie

La danseuse de Danse avec les stars n’est donc pas du tout une exhibitionniste notoire. En effet, elle voulait partager une photo avec ses fans, comme elle le fait régulièrement. Cependant, il se trouve que cette photo laisse supposer qu’elle ne porte pas de sous-vêtements. De quoi ajouter une dimension humoristique à l’actualité de la jeune femme. Les abonnés d’Inès Vandamme se rappelleront longtemps de cette image. Car elle représente donc une anecdote plutôt amusante, selon laquelle Inès Vandamme prenait la pose sans sous-vêtements, inconsciente de jusqu’où remontait son sweat-shirt. Mais la réalité est toute simple et bien moins drôle, le bas de 2 pièces. de la belle est dans les mêmes ton que celui de sa peau.

En voyant le résultat de la prise de cette image, la danseuse aurait pu choisir de ne pas publier le cliché. Mais c’est effectivement l’humour d’Inès Vandamme qui a pris le dessus. Et ses fans vont rire autant qu’ils vont être surpris par l’image. Car les tenues habituelles de la jeune femme sont bien plutôt des tenues de danse. Glamours pour les grands soirs et décontractées pour les répétitions. La danseuse est très à l’aise et va donc préférer poster cette image plutôt que d’en rire tout seule de son côté. Inès Vandamme pense à ses fans et imagine leurs réactions lorsqu’ils vont croire qu’elle ne portait pas de culotte.