Ingrid Chauvin, cette bonne nouvelle lui redonne le sourire après sa séparation avec Thierry Peythieu

Cette année aurait été loin d’être heureuse pour Ingrid Chauvin. En effet, la célèbre actrice de Demain nous appartient vient de vivre une séparation difficile. Après plusieurs années de vie commune avec le réalisateur Thierry Peythieu, la star du feuilleton de TF1 a en effet décidé de prendre un autre tournant dans sa vie. Dès lors, l’humeur n’est pas réellement à la fête. Pourtant, un événement récent risque bien de lui redonner le sourire. LD People vous explique pourquoi Ingrid Chauvin a de bonnes raisons d’enfin pouvoir se réjouir.

Ingrid Chauvin : une nouvelle qui lui met du baume au cœur

Une rupture loin d’être facile à vivre

Comme souvent dans la vie, une séparation est une épreuve difficile à surmonter. La vie change du jour au lendemain et c’est le moment de faire un bilan sur une relation qui a échoué. Ingrid Chauvin fait donc partie de ce lot de gens qui après des années de bonheur doivent tout remettre en question. Bien évidemment, la comédienne a la joie de pouvoir compter sur son fils Tom pour la soutenir dans ce moment compliqué. D’ailleurs, la maman n’hésite pas à témoigner toute son affection à son enfant. Car pour elle, il est ” l’unique homme qui ravit son cœur “. Ainsi, la page semble définitivement tournée avec son ex-mari.

Cependant, celui-ci avait tenté de lui envoyer un message pour les fêtes de fin d’année. Mais la seule réponse qu’il a reçue en retour de son ancienne épouse a été un ” no comment “. Dès lors, le message était très clair. La rupture était définitivement consommée. Mais même lorsqu’on est sûr de sa décision, le chagrin est néanmoins présent. Pourtant, un récent événement inattendu va apporter un peu de joie à celle qui connaissait la tristesse. LD People explique pourquoi Ingrid Chauvin a toutes les raisons d’être très fière d’elle.

Une entrée fracassante !

Récemment, Le Journal du Dimanche a comme à son habitude partagé le résultat d’une enquête auprès des Français. Dans ce sondage, le public devait se prononcer sur les personnalités dont ils se sentent le plus proche. Divisée en plusieurs catégories, cette enquête d’opinion est l’objet de nombreuses attentions. Car même si certaines célébrités affirment ne pas en tenir compte, cela fait toujours plaisir d’y retrouver son nom. Aussi Ingrid Chauvin ne cache pas sa joie. En effet, elle rentre dans le classement annuel des personnalités préférées des Français en atteignant directement la 17e position. Aussi surprise qu’heureuse, l’artiste est très émue.

D’ailleurs, Ingrid Chauvin n’hésite pas à publier un message afin de remercier ceux qui ont voté pour elle. ” Tout simplement merci… Votre fidélité depuis tant d’années est juste incroyable et des plus touchantes. Votre cœur est immense, vos messages chaque jour me comblent de douceur “. Après ces premiers remerciements, la comédienne continue à vouloir rendre hommage à ceux qui la suivent. ” Sans vous, nous autres artistes n’existons pas, alors merci de me permettre encore aujourd’hui de faire ce métier de passion qui m’apporte tant “. De toute évidence, ces paroles sont pleines de sincérité. Et après une année plus que difficile, cette sollicitation du public semble véritablement avoir touché la comédienne !