Ingrid Chauvin « CHOC »: elle dévoile son énorme son combat pour pouvoir adopter

Publié le 11 juin dernier, l’ouvrage « Rêves d’enfants » de la célèbre comédienne Ingrid Chauvin revient sur son envie d’adopter un enfant durant plus de 5 ans. Maman épanouie d’un enfant adorable prénommé Tom, l’actrice profite aussi du soutien fourni par la nourrice de son fils, à qui elle a consacré de longs passages dans le livre.

La mort de Jade, sa première fille

Perdre un enfant est l’une des épreuves les plus dures dans la vie pour une femme. La comédienne Ingrid Chauvin, connue pour sa participation à la série « Demain nous appartient », a traversé ce drame il y a plusieurs années. En effet, la comédienne, âgée de 46 ans a accouché d’une fille nommée Jade, en octobre 2013 suite à une fausse-couche en 2012 qui l’avait durement éprouvée. Jade est malheureusement décédée, en mars 2014, à l’âge de 5 mois. Elle souffrait d’un problème cardiaque. Elle a heureusement pu compter sur le soutien sans faille de son compagnon Thierry Peythieu.

« Rêves d’enfants », le nouveau livre d’Ingrid Chauvin

L’actrice a finalement accouché d’un petit Tom, en juin 2016. Dans le livre Rêves d’enfants paru aux éditions Michel Lafon, Ingrid Chauvin évoque la période de 5 ans durant laquelle, elle a mené un combat très éprouvant. Elle parle aussi des raisons qui l’on poussées à s’engager pour la protection des mineurs. « Le documentaire que j’ai fait sur l’adoption des enfants m’a permis de partir à la rencontre des enfants qui sont aujourd’hui en foyer d’accueil. J’ai été très émue par leur parcours de vie, par leur chemin. J’ai eu envie d’en parler dans cet ouvrage », souligne la comédienne.

Un désir d’adoption qui remonte à l’adolescence

Le désir d’adoption d’Ingrid Chauvin remonte à l’adolescence. « Soutenir un enfant sans famille est quelque chose qui m’a tenté très tôt. Actuellement, je regrette que l’on ne me permette pas de toucher à ce bonheur », précise l’actrice. C’est vraiment quelque chose qui est ancrée en elle. Ceci concerne aussi de nombreuses femmes en France qui s’identifie pleinement à son parcours.

Melinda, une nourrice précieuse

Une personne qui est vraiment aux petits soins avec Tom, c’est Mélinda Lall, la nourrice. Elle est très bienveillante et poste souvent des photos d’elle avec l’enfant sur son compte Instagram. Ingrid Chauvin possède un emploi du temps bien rempli avec ses nombreux tournages et il n’est pas facile de s’occuper de son enfant Tom. Le fait de recourir à une nourrice est donc bien pratique. Aujourd’hui Mélinda Lall occupe une place très importante dans l’univers de l’actrice et de son compagnon. D’autant plus que le couple a été complètement traumatisé par les différentes épreuves qu’ils ont dû affronter. La jeune Mélinda rassure le couple. Elle les accompagne aussi dans leurs balades notamment dans les parcs d’attraction, à la piscine ou dans différentes plages en France. Mélinda est vraiment très attentionnée. C’est une aide vraiment importante dans la vie du couple qui est très médiatisé en France.