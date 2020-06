Ingrid Chauvin « Demain nous appartient » dévoile son baby-boom en plein direct

Ingrid Chauvin: Enfin de retour sur les plateaux de tournage de la série » Demain nous appartient « , la comédienne partage une photo de son joli ventre rond dans son personnage de Chloé Delcourt.



Dès ce lundi 15 juin, les fans de la série pourront enfin retrouver des nouveaux épisodes du feuilleton qui cartonne sur TF1. Après de très longues semaines d’arrêt de tournage suite à la pandémie de covid-19, tous les acteurs et l’équipe de production ont repris les chemins des plateaux depuis le 18 mai dernier.

» Avant la reprise des tournages, nous avons reçu une charte pour nous préparer aux nouvelles mesures. Chacun est responsable de ses costumes et de ses accessoires. Ils sont désinfectés avant notre arrivée puis nous sommes les seuls à pouvoir les toucher pendant la journée » confiait Ingrid Chauvin dans une interview accordée à Télé 7 Jours. Bien que très heureuse de reprendre enfin son rôle, Ingrid Chauvin se montrait quand même angoissée à la sortie de ce confinement, puisque comme elle le dit elle-même, elle est un sujet vraiment à risque.

Il y a quelques mois, elle a été touchée par une maladie qui avait fragilisé ses poumons « Une grippe qui a mal tourné, qui se transforme alors en pneumonie et puis en double pneumonie ». Mais aujourd’hui la maman du petit Tom, semble rassurée par les mesures mises en place par la production, adaptées aux nouvelles normes sanitaires : » On essaie de faire des mises en scène où on joue plus sur les regards, les silences. On essaie de limiter un maximum malgré tous les rapprochements « .

L’interprète de Chloé Delcourt avait effectivement une certaine crainte de se retrouver à nouveau sur les plateaux, au vu de l’épreuve qu’elle avait traversé, et avait réellement peur de contracter ce terrible virus. « Il y avait une certaine angoisse de revenir sur les plateaux, et puis les producteurs ont vraiment fait un travail colossal pendant le confinement. Les règles sont très strictes comme dans toutes les entreprises, et cela nous permet de travailler sereinement. C’est devenu notre quotidien avec ses gestes barrières, les masques, les gels hydroalcooliques non-stop » avouait l’actrice totalement rassurée.

Quant au producteur du programme Vincent Mestlet, il confiait à Télé 2 Semaines que ce fut un gros travail de préparer le retour des enregistrements : « Les comédiens et techniciens ont eu d’abord la possibilité de se faire tester, sur la base du volontariat. Presque tous l’ont fait ! Ensuite, un sens de circulation a été institué dans le studio. Les équipes travaillent de façon autonome, sans jamais se croiser. Quand les gens arrivent, on leur prend la température et on leur distribue un kit avec des masques et du gel ».

Le producteur affirme également que des scènes ont dû être adaptées, notamment celles où les personnages sont très proches, voir très très proches, par exemple lors d’échanges de baisers : « Les baisers sont les plus faciles à truquer. L’un des acteurs peut par exemple porter un masque, on peut changer l’angle de la caméra ».

Donc tout le monde enfin rassuré, les tournages ont pu, bel et bien, recommencer, et dans quelques jours les téléspectateurs, fans du feuilleton, pourront retrouver leurs personnages favoris dans la belle ville de Sète comme notamment Ingrid Chauvin dans son rôle de Chloé Delcourt qui donnera bientôt le jour un enfant. L’intrigue reprend donc son cours, et les paris sont ouverts pour connaître enfin le sexe du bébé. En attendant d’en savoir plus la comédienne de 46 ans dévoilait donc son ventre dans la story de son compte Instagram avec ce joli message « On se retrouve bientôt, ça me donne le sourire ».

Un retour très attendu par les fans de la série qui sont en moyenne près de 3 millions chaque soir, à 19 h 20, pour suivre les aventures de la petite ville du sud de la France. Véritable carton dans la même veine, que » Plus belle la vie » qui elle se déroule à Marseille, dans une autre ville de la côte méditerranéenne française, » Demain nous appartient » est le feuilleton à succès depuis quelques saisons en France, mais également à l’étranger.

La série est, en effet, diffusée de manière quotidienne à la RTBF, première chaîne de télévision belge, et également à la Télévision Suisse Romande. Dans ces deux pays frontaliers » Demain nous appartient » connaît le même succès que dans l’Hexagone. Le programme est également diffusé au Québec et en Italie sous le titre » il domani e nostro « .

Avec une très belle distribution dans laquelle on peut notamment retrouver bien évidemment Ingrid Chauvin et d’autres vedettes comme Alexandre Brasseur, Charlotte Valandrey ou encore Frédéric Diefenthal, » Demain nous appartient » est devenue une des valeurs sûres de TF1. Dès ce lundi 15 juin, la direction de la chaîne et les producteurs du feuilleton seront probablement attentifs aux résultats des audiences, après cette mise à l’arrêt forcé.

Même si cette crise a fait changer quelque peu les habitudes des téléspectateurs, on peut d’ores et déjà imaginer qu’ils seront encore très nombreux chaque soir, devant leur écran de télévision, pour découvrir les aventures et les intrigues se déroulant dans la belle ville de Sète et près de l’étang de Thau. Quant au rôle de Chloé Delcourt interprété par la belle Ingrid Chauvin, son personnage de femme douce et aimante, professeur au lycée de Sète est l’un des personnages préférés de la série, connue pour sa gentillesse et pour être une maman modèle.

Des intrigues bien ficelées, des personnages attachants, des acteurs récurrents auxquels les téléspectateurs peuvent s’identifier et de nombreux invités, tout ça fait partie des raisons pour lesquelles les téléspectateurs s’attachent si fort à ce genre de programme. Et le cadre idyllique, dans lequel ces histoires se déroulent, n’est certainement pas étranger au succès de la série. En effet, la belle ville de Sète et ses alentours paraissent être un écrin parfait pour voir se dérouler les vies pleines de rebondissements de la famille Delcourt-Bertrand, la famille Lazzari-Moiret, Vaillorta, Beddiar ou encore Moreno.