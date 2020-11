Ingrid Chauvin diffuse un message fort sur les violences subies par les femmes

Sur sa page Instagram le 25 novembre dernier, la célèbre comédienne Ingrid Chauvin a diffusé un message fort à l’occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes.

Le 25 novembre dernier était une journée particulière et l’actrice Ingrid Chauvin a choisi de diffusé un message particulièrement fort et militant à ses abonnées, sur sa page Instagram. « Aujourd’hui est la journée internationale de l’élimination de la violence à l’égard des femmes », débute la comédienne phare de Demain nous appartient avant d’ajouter : « Faut-il une journée dans l’année pour penser à cela ? C’est tous les jours qu’il faut penser, aider, écouter, agir. Et se poser les bonnes questions », enchaîne-t-elle vigoureusement.

Ingrid Chauvin évoque sa rupture avec Thierry Peythieu

Une publication très commentée sur la page Instagram de la comédienne de « Demain nous appartient », plutôt pudique sur les réseaux sociaux depuis qu’elle a annoncé qu’elle s’était séparée de Thierry Peythieu. Ainsi, la belle actrice serait en ce moment en pleine rupture avec son compagnon Thierry Peythieu. La vedette de la série de TF1 avait indiqué sur les réseaux sociaux leur divorce. Une publication qui a depuis été supprimée. Il apparaît que leur séparation ne se passe vraiment pas bien.

Quand la fiction rejoint la réalité

Un ami du couple indique que ce que la comédienne vit actuellement « est très compliquée » et que la situation est « extrêmement difficile ». « Les choses ne se passent vraiment pas bien entre les deux et désormais, tout se joue par avocats interposés », a-t-il indiqué, avant de dire que la belle blonde quarantenaire « puise sa force dans l’amour inconditionnel qu’elle a pour son petit garçon, mais c’est très dur ». Étonnant moment, car son rôle dans Demain nous appartient, Chloé, traverse elle-également une séparation.

Des futures révélations qui vont faire du bruit

« Elle n’aurait jamais imaginé vivre » cela, explique un proche de l’acteur, même s’il assure que « le couple modèle qu’elle formait avec Thierry n’était plus qu’une façade. Au fond, elle le savait déjà. Il fallait juste qu’elle trouve la force et le courage de partir », enchaîne-t-il en indiquant qu’un « jour, Ingrid parlera et ça fera l’effet d’une bombe ». A noter que l’actrice peut compter sur l’appui de ses amis et de comédiens. Elle a diffusé récemment un cliché d’elle en train de rigoler avec « ses deux hommes de fiction », Clément Rémiens et Alexandre Brasseur.

