Ingrid Chauvin, très émue : elle révèle la conversation avec Tom concernant sa soeur Jade décédée

Ce samedi 23 janvier 2021, Ingrid Chauvin a ému toute la toile par un message des plus poignant. En effet, la comédienne partage avec sa communauté une discussion qu’elle a eue avec son fils Tom âgé de 4 ans. La mère et son enfant ont ainsi évoqué ensemble la disparition de la petite Jade alors qu’elle n’était âgée que de 5 mois. L’actrice de Demain nous appartient livre donc à ses fans, cette conversation entre douceur et douleur. LD People revient sur ce texte qui ne laissera probablement personne insensible.



Ingrid Chauvin : les paroles de son fils Tom la bouleversent



Sept ans déjà !



Le 25 mars prochain, Ingrid Chauvin célébrera un bien triste anniversaire. En effet, à cette date, la jeune maman a connu un véritable drame. À cette époque, la compagne de Thierry Peythieu mettait au monde une magnifique petite fille prénommée Jade. Cette arrivée a bouleversé véritablement la vie de la comédienne. Pourtant, le drame arrive cinq mois après la naissance de la petite. Alors qu’elle se trouve dans sa cuisine, Ingrid Chauvin est assaillie par un sentiment de désarroi et de peur. Elle se doute véritablement que quelque chose se trame. Dès lors, elle se rend dans la chambre de sa fille. Rapidement, elle constate que quelque chose ne va pas. LD People revient sur ce terrible drame.



» Je suis restée près d’elle et petit à petit, j’ai senti son pouls devenir le plus en plus faible. J’assistais, impuissante au départ de ma fille « . Ingrid Chauvin racontait cette histoire en 2015 pour la première fois. Dans les colonnes de Paris Match, la maman de Tom arrivait enfin à mettre des mots sur l’horreur qu’elle avait vécu. Aujourd’hui, le temps a passé. Pourtant, les blessures ont beaucoup de mal à se refermer. Mais Ingrid Chauvin a eu récemment une discussion avec son fils âgé de 4 ans au sujet de la mort de la petite Jade. Elle n’hésite d’ailleurs pas à la partager avec ses fans comme un témoignage d’espoir.



» Positiver «



Ingrid Chauvin se souviendra longtemps des mots prononcés par son fils Tom. Ainsi, le petit garçon lui demande : » Maman, si Jade vit sur un nuage, ça veut dire qu’avant elle est morte « . En effet, les questions des enfants peuvent se révéler d’une profondeur extrême malgré une apparente simplicité. Totalement bouleversée par cette interrogation, Ingrid Chauvin tente de trouver les mots justes. » C’est vrai Tom, tu as raison. Mais ça veut dire surtout que la vie ne s’arrête pas vraiment et qu’il y a toujours une part de soi qui reste quelque part « .



La star du feuilleton de TF1 continue son message sur Instagram avec un autre texte rempli de poésie et surtout de très bons conseils. » Trouver les mots chaque jour pour ses enfants, être au plus proche de la vérité et tu positives et quoi qu’il se passe « . Apparemment, Ingrid Chauvin réussit donc peu à peu à faire son deuil. Même si bien évidemment, le souvenir de sa petite Jade ne s’effacera jamais de sa mémoire. Mais aujourd’hui, la vie doit continuer. Et l’actrice à un jeune enfant qui a besoin de tout l’amour et de toute la force de sa mère. Dès lors, son but est désormais d’ » avancer sans rien oublier « .