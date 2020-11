Ingrid Chauvin et Jean-Michel Tinivelli: On dévoile tout sur leur histoire d’amour!

Ingrid Chauvin: Ce jeudi 5 novembre, les téléspectateurs ont pu découvrir un nouvel épisode de la série “Alice Nevers” sur TF1. Le comédien Jean-Michel Tinivelli faisait son retour dans cette fiction. Côté vie privée, il a vécu une histoire d’amour avec une autre comédienne célèbre : la belle Ingrid Chauvin !

Avec ses beaux yeux clairs, Jean-Michel Tinivelli fait fondre le coeur de nombreuses téléspectatrices. Il ravit également ceux de ses collègues actrices. Il y a quelques années, la ravissante Ingrid Chauvin n’a pas résisté à son charme. Ils ont vécu une histoire d’amour pendant plusieurs années !

De 2004 à 2006, Ingrid Chauvin et Jean-Michel Tinivelli ont formé un magnique couple. Aujourd’hui respectivement âgés de 47 ans et de 53 ans, ils ne gardent que de bons souvenirs de cette période. A l’époque, les deux tourtereaux avaient même posé en couverture du magazine Gala. C’était en 2005, pour un numéro consacré aux “amoureux de l’été”.

“Il a appelé la SNCF et a demandé une place à côté de moi. C’est fou quand j’y repense !

La star de Demain nous appartient a confié à Téléstar le début de leur histoire d’amour. Ca s’est s’est déroulée à bord d’un train. “Le jour où je me suis rendue en train à Brest [alors qu’elle devait tourner Dolmen, NDLR], il a appelé la SNCF et a demandé une place à côté de moi en première. C’est fou quand j’y repense ! Ce jour-là, je l’ai donc vu s’asseoir à côté de moi, me tendant une boîte de chocolat et de la crème de whisky, mes pêchés mignons. Il m’a simplement dit : ‘Je t’accompagne à Brest et je repars !’ Je ne l’ai pas laissé repartir. Et, le pire, c’est qu’il avait vraiment son billet retour, ce mec est génial !“, avait-elle confié, pleine d’émotion.

Ver esta publicación en Instagram #pic#picoftheday#photo#photography#foto#photographie##photographe#couleur#tournage#serie#tf1#tv#set#plateau#nature#episode#saison#noirmoutier#vendee#ocean#bleu#acteur#attore#role#flic#commandant#bonnejournee#bisous#❤️❤️❤️❤️@tinivelli Una publicación compartida de Tinivelli jm🏴‍☠️🇮🇹🇫🇷🙏🤙🙃😘 (@tinivelli) el 24 Oct, 2020 a las 1:41 PDT

Car Ingrid Chauvin et Jean-Michel Tinivelli se connaissaient via leur milieu professionnel. Ils s’étaient rencontrés lors de soirées ainsi qu’à un dîner. Ils avaient ensuite échangés leurs numéros. Après avoir conversé par SMS, la folle histoire du train est arrivée. Plus ils ont vécu deux ans d’amour.

Ils rompent au bout de deux ans, sans rancune.

Leur couple n’a cependant pas tenu au-delà. “La vie nous a séparés, c’est tout. Je pense que quand je rencontrerai la bonne personne, je ne me poserai plus de question“, avait par ailleurs expliqué la vedette du soap opéra de TF1 à Téléstar.

Aujourd’hui, Ingrid Chauvin file le grande amour avec le réalisateur Thierry Peythieu. Ensemble, ils ont eu un garçon, Tom. Quant à Jean-Michel Tinivelli, il serait actuellement célibataire. Avis aux candidates !

Alix Brun