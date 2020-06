Ingrid Chauvin et sa sœur cachée: Elle dévoile les raisons pour lesquelles elles ne se connaissent pas

» Demain nous appartient » est revenu sur les écrans de télévision le lundi 15 juin sur TF1. L’interprète phare de la série, Ingrid Chauvin publie un livre très personnel, » Rêves d’enfants « , qui raconte sa vie de famille, et dévoile des révélations chocs ! Un secret de famille gardé bien caché.

Dans » Rêves d’enfants « , son 3ème et nouvel ouvrage, sorti aux éditions Michel Lafon, ce 11 juin 2020, Ingrid Chauvin, se confie sur sa vie de mère et, revient sur des moments très forts et douloureux de son existence, dont la découverte d’une demi-sœur cachée, qui a grandi dans le plus grand des secrets et loin d’elle …

La famille est une priorité pour la comédienne, et ce même bien avant son métier d’actrice « Ma vie, c’est celle d’une mère qui travaille « . Si l’actrice a réussi sa vie professionnelle, sa vie en tant que mère aurait été parsemée de quelques moments très difficiles.

La comédienne de » Demain nous appartient « révèle dans son livre, l’existence d’une grande sœur âgée de 4 ans de plus qu’elle, et dont elle n’a appris l’existence que très tard par des propos lâchés trop vite au cours d’un repas de famille. « C’est quelque chose dont je n’ai encore jamais parlé et que je me décide enfin à évoquer « explique-t-elle. Un secret de famille qui a bouleversé sa vie.

Elle n’avait que 10 ans lorsqu’elle a appris l’existence de sa sœur, et ce grâce à une gaffe de son grand-père lors d’un repas familial ! « Imaginez le choc, le jour où, en plein repas, mon grand-père a prononcé cette phrase si lourde de sens, et que je n’oublierai jamais : ‘Elle ressemble quand même sacrément à sa sœur’ en parlant de moi « , écrit la comédienne dans son dernier livre.

Une sœur, qu’elle ne connaît toujours pas à ce jour. Elles grandiront sans jamais se voir, Ingrid Chauvin ne sachant pas où habite cette mystérieuse sœur qu’on lui a cachée. Pourtant, plusieurs fois leur vie se sont croisées, sans vraiment le savoir. Elles ont toutes deux travaillés, en tant que modèle, pour la même agence de publicité. Et aussi, très jeunes, comme l’explique Ingrid. » J’ai même su plus tard que cette petite fille venait passer les week-ends à la maison au moment de ma naissance et des quelques mois suivants « , livre-t-elle. À 46 ans, l’actrice n’a pas encore rencontré Nathalie. Mais sa demi-sœur se manifestera il y a peu, et prendra contact avec Ingrid en octobre dernier, grâce aux réseaux sociaux. Les deux sœurs se sont enfin retrouvées, virtuellement. » C’est alors un grand chamboulement dans ma vie » confie-t-elle alors.

Le père d’Ingrid Chauvin, qui était maître-nageur à la piscine d’Argenteuil, était déjà marié avant de rencontrer la mère de Nathalie qui n’avait alors que 17 ans, et il avait déjà une petite fille de quatre ans, issue de ce premier mariage. Une fille qui s’appelle Nathalie, qui exerce maintenant en tant que coiffeuse à Saint-Leu-la-Forêt, dans le Val d’Oise, et maman d’une fille qui se prénomme Anaïs. Nathalie est ainsi la demi-sœur cachée d’Ingrid Chauvin. Un lourd secret qui bouleversera la vie des deux femmes.

Une rencontre qui, en effet, ne s’est pas encore faite, et qui reste malgré tout, très difficile à vivre pour Nathalie et Ingrid. » Ce n’est pas facile ni pour l’une ni pour l’autre. Je suis une femme populaire, très exposée. Elle a de son côté un autre vécu, peut-être plus fragilisé « , explique-t-elle. Une rencontre qui aurait dû se faire à la fin de l’année 2019, mais qui a été compromise au dernier moment. En effet, les deux jeunes femmes avaient prévu d’enfin se retrouver à l’occasion d’une rencontre entre les acteurs du feuilleton » Demain nous appartient « , et leurs fans. Un événement auquel Nathalie s’était inscrite. Malheureusement, tombée gravement malade d’une double pneumonie foudroyante, seulement quelques jours avant ce rendez-vous si important, Ingrid Chauvin n’avait alors pas pu faire le voyage de Sète jusqu’à Paris, pour enfin rejoindre cette sœur inconnue.

Nathalie et Ingrid Chauvin apprennent donc « à se connaître » par le biais « d’échange de mails, de photos « . La comédienne décrira sa sœur dans les colonnes de Closer : » Nous avons le même regard, celui de notre père. Elle vit seule, a une fille de 30 ans jolie comme un cœur « .

Si elles ne sont jamais rencontrées, aussi parce que chacune a sa vie, et qu’elles n’habitent pas à côté de l’une de l’autre, Nathalie pourra toujours Ingrid sur Chauvin « Je suis là pour elle si elle a besoin de moi. Ma porte et mon cœur sont ouverts » a-t-elle expliqué à Télé Loisirs.

» Un jour, peut-être. Nous nous rencontrerons pour de bon, ou pas, conclut l’actrice. Le destin décidera « . Espérons que demain leur appartienne à toutes les deux…

En plus de ce secret de famille, Ingrid révèle aussi dans son ouvrage personnel, la terrible peine et douleur de perdre sa fille, Jade.

Ingrid Chauvin, avait en effet perdu en 2014 la petite Jade alors âgée de 5 mois, suite à une malformation cardiaque. Un décès dont elle et son mari, Thierry Peythieu, mettront de nombreuses années à s’en remettre. Puis, maman d’un petit Tom qui aujourd’hui à 4 ans, désireuse de vivre dans une grande famille, a suivi le parcours de combattant pour accueillir un enfant adopté. Une adoption à laquelle elle croyait tellement, et qui de plus était son rêve depuis qu’elle était très jeune. Elle était si heureuse et prête à accueillir dans sa famille un autre enfant.

Mais une adoption qui a malheureusement échoué à l’automne dernier, après 5 années de procédure qui n’aboutiront jamais. » J’avais ce projet d’adoption en tête depuis l’adolescence. L’échec est douloureux. L’agrément ne se renouvellera pas parce qu’on est trop vieux. On est considérés comme trop âgés pour pouvoir le renouveler. […] Il y a vraiment un gros souci… C’est complètement hallucinant » déploré Ingrid. Des lourdeurs administratives que la comédienne dénonce haut et fort. » Je voudrais que mon témoignage éveille les consciences, car il y a de gros dysfonctionnements en France dans la procédure d’adoption. Ce livre est un cri du cœur pour tous ces enfants oubliés ou ballottés de foyer en foyer « , confiait-elle lors d’une interview avec le journal Le Parisien.

De véritables épreuves douloureuses dans la vie d’Ingrid Chauvin qui pourrait en fin de compte parfaitement s’insérer dans quelques épisodes de » Demain nous appartient « …