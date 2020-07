Ingrid Chauvin fait réagir ses fans, sans vêtements, sublime !

Ingrid Chauvin, plus heureuse que jamais, pose en bikini sur une photo sur laquelle elle apparaît totalement rayonnante. L’héroïne de Demain nous appartient a repris les chemins des tournages, à Sète, dans le Sud de la France, après ces longs mois de confinement qui avait contraint l’arrêt des enregistrements durant de très longues semaines.

Les téléspectateurs, très impatients de retrouver leur téléfilm préféré sont, eux aussi, plus que ravis. Alors que la maman du petit Tom, a vécu des moments très forts et douloureux dans sa vie sur lesquels elle revient dans son livre intitulé Rêves d’enfants, paru le 11 juin dernier aux éditions Michel Lafon, et se remet difficilement de la perte de son bébé, Jade à l’âge de cinq mois, aujourd’hui, la comédienne retrouve enfin son sourire aux mille éclats.

Sur une très belle photo publiée le 11 juillet dernier sur son compte Instagram, Ingrid Chauvin apparaît, on ne peut plus radieuse. Alors qu’elle passe son week-end au Château St Pierre de Serjac, à Puissalicon en Occitanie, Ingrid Chauvin plongée dans une eau bleue turquoise de la piscine de ce domaine viticole mythique, affiche un magnifique sourire et rayonne de bonheur. Profitant des rayons de soleil, c’est avec un bikini imprimé léopard et des lunettes de soleil que la belle Ingrid Chauvin prend la pose pour le plus grand bonheur de ses nombreux followers.

Malgré ces mois et ces années difficiles, la belle comédienne semble aujourd’hui totalement épanouie, et avait accepté de se confier devant les caméras de Nikos Aliagas pour son magazine 50 mn Inside sur TF1. Elle est notamment revenue lors de cet entretien sur la douleur d’avoir perdu un enfant, et aussi sur le combat qu’elle a mené durant de longues années pour tenter d’adopter.

Tous les soirs depuis 2017, Ingrid Chauvin interprète le personnage de Chloé Delcourt, l’une des héroïnes de la série Demain nous appartient, un nouveau challenge réussi pour l’actrice présente sur les écrans depuis plus de 25 ans et qui compte des millions de fans. Mais si du côté professionnel tout semble lui réussir, elle confiait dans le magazine de TF1 avoir été brisée par les événements qui ont émaillé sa vie. Une série de drames qu’elle a réussi à surmonter. Ce courage et cette force de toujours se relever ont réussi à émouvoir le public qui l’admire aussi bien pour sa beauté et ses talents d’actrice, que pour cette irrésistible capacité à surmonter les difficultés.

C’est donc avec bonheur que ses fans ont été très heureux de la retrouver sur ce cliché publié sur son compte Instagram sur lequel Ingrid Chauvin semble parfaitement heureuse et totalement épanouie. Une photo qui a engendré les commentaires les plus élogieux de ses fans, pour féliciter l’actrice, et lui témoigner un amour et une fidélité qu’ils lui prouvent en faisant d’elle l’actrice numéro 1 des séries à succès depuis plus de deux décennies. » Tellement belle, profitez bien « , » Toujours aussi belle « , » Sirène resplendissante dans un endroit majestueux. Votre beauté embellit le site « , » Profitez bien de ce moment, bon week-end, j’ai adoré votre livre « , pouvait-on lire parmi les centaines de messages postés sous sa publication.