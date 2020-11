Ingrid Chauvin fait une annonce choc: Elle se sépare de Thierry Peythieu! Après 9 ans d’union!

Ce mercredi 11 novembre 2020, Ingrid Chauvin fait une annonce choc à ses fans. En effet, l’actrice de Demain nous appartient déclare être séparée de son mari Thierry Peythieu. Après plus de 9 ans de mariage, le couple a pris la difficile décision de mettre un terme à leur relation. Dans un message posté sur Instagram, Ingrid Chauvin donne plus de précisions.

Ingrid Chauvin, un bonheur immense, pourtant fragile

Un couple qui a dû affronter la mort de deux enfants

En ce jour d’août 2011, Ingrid Chauvin est aux anges. Et pour cause, elle s’apprête à épouser Thierry Peythieu, l’homme dont elle est amoureuse. Très heureux, les deux tourtereaux n’ont qu’un rêve : avoir des enfants. Malheureusement, l’actrice fait une fausse-couche en 2012. Mais en 2013, l’espoir revient avec la naissance d’une petite Jade le 17 octobre de cette même année. Mais le sort les frappe à nouveau. Puisque la fillette va décéder quelques mois plus tard à la suite de problèmes cardiaques. À cette époque, ces épreuves auraient pu fragiliser le couple. Mais ils ont réussi à faire face à l’adversité. En 2016, la vie leur sourit finalement. Cette année-là, Tom leur fils voit le jour.

En plus de cet enfant, Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu ont le souhait d’entamer une procédure d’adoption. Mais le parcours semble très difficile et surtout très long. Cet été, la comédienne a finalement annoncé avoir renoncé à cette idée. Car selon elle, elle serait aujourd’hui trop âgée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ingrid Chauvin (@ingrid_chauvin_officiel)

De l’amour, des épreuves et une séparation

Pourtant, rien ne laissait présager cette rupture. Durant près de 9 ans, Ingrid Chauvin paraissait avoir trouvé l’homme de sa vie. Mais comme dans tous les couples, des tensions existent. Et bien évidemment, il est très difficile de savoir quelles sont les origines de cette séparation. Afin d’être tout à fait transparente avec ses admirateurs, Ingrid Chauvin a publié un message sur les réseaux sociaux. Dans ce court texte, elle annonce la fin de son mariage. ” Parfois, nos vies ont besoin d’être complètement chamboulées, changées, réorganisées “. Bien évidemment, le message laissait présager d’un grand chambardement dans la vie de Chauvin. Pour preuve, la suite de cette publication lève le voile sur le mystère.

” Avec le père de mon fils, nos chemins se séparent. Je me dois de vous l’annoncer, sans pour autant vouloir communiquer davantage “. Selon toute vraisemblance, Ingrid Chauvin souhaite être la première à communiquer la nouvelle. Par contre, elle n’a pas apporté plus de précisions sur les circonstances. Néanmoins, elle adresse une demande particulière à ses fans. ” Merci par avance de votre respect que je sais immense. Je vous embrasse. Ingrid “. Sans plus attendre, ses followers ont immédiatement réagis. En effet, plus de 50 000 personnes ont instantanément été attentifs à cette publication. Mieux encore, Ingrid Chauvin a reçu plus de 5 000 messages de réconfort sur sa page Instagram. Tous allaient plus ou moins dans le même sens. Les mots les plus souvent cités sont : courage, espoir et tristesse. Certains internautes ont même publié des textes d’une émotion rare. En résumé, la communauté d’Ingrid Chauvin lui apporte son soutien et lui promet surtout des jours meilleurs.