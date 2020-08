Ingrid Chauvin: les révélations sur sa maladie inquiètent fortement ses fans, c’est panique totale !

Ingrid Chauvin est une actrice célèbre qui est bien installée dans le cœur des français. En effet, la comédienne est la star de nombreux téléfilms qui viennent rythmer leurs quotidiens. Depuis 2017, elle est une des actrices principales de la série télévisée, Demain nous appartient. Un soap opéra qui cartonne dans lequel elle interprète Chloé Delcourt. Mais voilà qu’une mauvaise nouvelle vient entacher le vie de la belle Ingrid Chauvin. En effet, elle est victime d’une double pneumonie entre la fin de l’année 2019 et le début de l’année 2000. Des séquelles sont donc envisageables et elle reste alors très fragile quant à l’épidémie de Covid-19 qui frappe la planète. Ses fans sont très inquiets depuis ces révélations et les constats concernant l’évolution de la pandémie.

Ingrid Chauvin a bien frôlé la catastrophe

Ingrid Chauvin faisait très peur à ses fans il y a de cela quelques mois. En effet, l’actrice phare de Demain nous appartient se retrouvait clouée au lit à cause d’une très mauvaise grippe. Elle tombe malade à la fin de l’année 2019, à la fin du mois de décembre. Aujourd’hui, avec le recul de ce que nous savons sur la pandémie, il aurait pu s’agir d’une des première forme de Covid-19. En effet, Ingrid Chauvin se retrouvait très faible et extrêmement fatiguée. La comédienne prenait le temps de donner de ses nouvelles à ses fans sur les réseaux sociaux. Mais ces derniers ne pouvaient pas encore imaginer ce que la planète allait affronter comme épidémie.

Ingrid Chauvin se battait pour retrouver des forces et ne pouvait malheureusement rien faire d’autre que de dormir. Dans les commentaires, ses fans lui envoyaient du soutien et un maximum d’ondes positives. Ingrid Chauvin aura tout de même mis plus de trois semaines pour se rétablir. Cela laisse alors penser que la comédienne ait pu avoir à faire au virus qui continue de sévir à l’heure actuelle. Car il a été révélé tardivement que les premiers cas de Covid étaient bel et bien présent en France dès le mois de novembre 2019. Cependant, un diagnostique sera établi pour Ingrid Chauvin et il n’avait rien à voir avec celui d’une maladie inconnue. En effet, elle déclarait alors à ses fans sur Instagram avoir été victime d’une double pneumonie.

Des nouvelles rassurantes qui précèdent une crise sanitaire historique

Pour se remettre, la comédienne aura encore passé plusieurs jours alitée et n’avait que peu de force pour discuter. Ingrid Chauvin se contentait alors de rassurer ses fans tant bien que mal, en partageant un message positif accompagné d’une courte vidéo. Les images présentaient alors la vue sur un couché de soleil depuis sa chambre. Et le message disait qu’elle était en voie de guérison après trois semaines difficiles. Ainsi, ses fans apprenaient qu’Ingrid Chauvin était atteinte d’une double pneumonie.

Ingrid Chauvin mettra du temps à se remettre sur pieds

Ce n’était alors qu’au début du mois de février qu’Ingrid Chauvin partageait enfin avec ses fans des photos rassurantes. En effet, nous étions le 27 décembre 2019 lorsqu’elle annonçait se sentir au plus mal et penser avoir attrapé une grosse grippe. Et ce n’est ensuite que le 9 février 2020 que la belle comédienne s’offre un week-end avec les deux hommes de sa vie, son fils Tom et son mari Thierry Peythieu.

Les fans d’Ingrid Chauvin commençaient alors à se rassurer. Mais un mois plus tard, le gouvernement français annonce un confinement de tout le pays. Le 17 mars 2020, la France entière est sur le pied de guerre pour répondre à la contagion croissante de l’épidémie. Les cas de Covid-19 se multipliaient dans les hôpitaux et les connaissances encore topos restreintes sur les symptômes et les soins concernant la maladie. Tant et si bien que nombreux des fans de la comédienne ont repensé à sa double pneumonie. Était-ce vraiment une double pneumonie qu’attrapait Ingrid Chauvin ? Aura-t-elle des séquelles respiratoires ? Est-elle plus fragile dorénavant face à al pandémie ? Autant de questions qui taraudent encore l’esprit de ses fans aujourd’hui.

La pandémie est toujours là et la prudence reste de mise

Ingrid Chauvin ne pense pas forcément avoir attrapé ce dangereux virus et fera tout ce qui est en son pouvoir pour que cela reste le cas. Elle sait que cela peut s’avérer très dangereux voire engager le pronostic vital de la personne atteinte. Et surtout, elle ne voudrait pas prendre le risque de contaminer son fils ou son mari.

Elle prenait d’ailleurs, dès le début de la crise sanitaire, les événements très au sérieux. Au point que trois jours après la première annonce concernant le confinement, elle partageait un message préventif sur les réseaux sociaux. Les fans d’Ingrid Chauvin n’ont pas tous été tout de suite sensibles à son message. Mais à force de temps et de constat sur l’évolution de la pandémie, ils ont pu comprendre la gravité de la situation. Aujourd’hui, la France n’est plus en crise sanitaire mais l’épidémie est toujours présente sur le territoire. En l’absence de vaccin, il serait légitime de croire que plusieurs vagues de contagion alternées de périodes de confinement nous attendent. De quoi augmenter encore l’inquiétude des fans pour leur actrice favorite.