Ingrid Chauvin séparée de son mari, ce nouveau garçon sur lequel elle peut compter enfin dévoilé

Il y a quelques heures, Alexandre Brasseur est revenu sur la séparation d‘Ingrid Chauvin avec son mari Thierry Peythieu lors d’une interview accordée à “Télé Star”. LD People va vous en dire plus ce que pense l’acteur. Accrochez-vous.

Ingrid Chauvin se sépare de son mari, Thierry Peythieu

Le 11 novembre dernier, Ingrid Chauvin annonçait, sur son compte Instagram, sa séparation avec son mari Thierry Peythieu, après plus de neuf ans de mariage : “Avec le père de mon fils, nos chemins se séparent. Je me dois de vous l’annoncer, sans pour autant vouloir communiquer davantage“. Depuis, la jeune femme a supprimé la publication, mais ses sous-entendus sur les réseaux sociaux nous fait croire que la séparation ne passe pas aussi bien que ça. En effet, quelques jours après son premier message, l’actrice a fait une déclaration étonnante sur internet : “La douleur triomphe sur la colère, la générosité triomphe sur la méchanceté, la vérité triomphe sur la tromperie”.

Il faut dire que le couple avait traversé bien des épreuves entre la mort de Jade, sa fille ou encore les demandes difficiles pour l’adoption d’un enfant. Ils ont ainsi décidé de prendre des chemins différents tout en tentant de faire attention au petit Tom, qui est né en 2016. Mais Ingrid Chauvin sait qu’elle peut compter sur plusieurs personnes et notamment d’Alexandre Brasseur, qui joue son mari dans la série “Demain nous appartient“. Interviewé par nos confrères de Télé Star, l’acteur est justement revenu sur la récente rupture de sa collègue.

Alexandre Brasseur toujours présent pour Ingrid Chauvin

Dans une interview accordée à et qui est en kiosque depuis ce lundi 14 décembre, Alexandre Brasseur, son camarade dans la série de TF1 a expliqué qu’ils se soutenaient mutuellement et qu’elle pouvait compter sur lui à chaque coup dur : “On sait qu’on peut compter l’un sur l’autre si on a besoin de s’épancher“, a-t-il notamment déclaré. Il explique ensuite : “Elle ne s’en prive pas et je suis heureux d’être là pour elle. J’adore travailler avec Ingrid et j’ai un profond respect pour la femme qu’elle est”.

Comme le précisent nos confrères, la séparation d’Ingrid Chauvin et de son mari trouve un écho particulier dans la série. En effet, la jeune femme qui campe le personnage de Chloé, est actuellement en pleine séparation avec Alex (Alexandre Brasseur). Une drôle de coïncidence que la comédienne pourrait voir comme un clin d’oeil du destin. Mais attention, selon certains sources, si l’actrice venait à parler ça fera comme une bombe : “lorsqu’Ingrid parlera, ça fera l’effet d’une bombe“.