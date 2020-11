Ingrid Chauvin séparée, elle profite désormais de “l’unique homme qui ravit son cœur”

Le 11 novembre dernier, Ingrid Chauvin annonçait sa séparation avec son mari Thierry Peythieu. Le drame qu’ils ont traversé 6 ans plus tôt aura fait voler en éclats leur couple. Mais Ingrid Chauvin se raccroche aujourd’hui à l’autre homme de sa vie.

Ingrid Chauvin a vécu en couple avec le producteur Thierry Peythieu. Mais cette histoire d’amour prend malheureusement fin. Mariés en 2011, Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu donnaient naissance 3 ans plus tard à une petite fille. Leur histoire d’amour a cependant rapidement sombré dans un véritable cauchemar. Car le bébé est mort à l’âge de 5 mois. des suites d’une malformation cardiaque.

« J’étais dans la cuisine en train de préparer son biberon. Tout à coup, j’ai ressenti un sentiment étrange, comme si l’ambiance qui se dégageait de sa chambre était différente. Je suis restée près d’elle et, petit à petit, j’ai senti son pouls devenir de plus en plus faible. J’assistais, impuissante, au départ de ma fille », confiait l’actrice dans les colonnes de Paris Match en 2015.

Le couple meurtri par un terrible drame

Dévastée par la mort de son enfant, la comédienne a même eu des idées suicidaires. «Instinctivement, je me suis approchée du balcon, je me suis agrippée à la rambarde et j’ai voulu la rejoindre, jusqu’à ce que je croise le regard de Thierry. A son expression, j’ai compris que je n’avais pas le droit de le plonger davantage dans l’horreur, et je me suis laissée glisser au sol», avait-elle révélé à Paris Match.

« Il m’arrive encore de beaucoup pleurer, confiait-elle à France Dimanche en 2017. C’est une étape de notre vie qui restera gravée jusqu’au bout dans nos mémoires ». La maman ne s’est jamais remise de ce drame terrible dont elle gardera des séquelles à vie. Avec Thierry Peythieu, elle a réussi dans un premier temps à se serrer les coudes. Mais cette tragédie aura finalement eu raison de son couple, fin 2020.

Ce n’est pas faute d’avoir essayé d’aller de l’avant. Les deux amoureux ont mis au monde un petit garçon le 10 juin 2016, Tom. Représentant tout ce que les parents avaient de plus précieux au monde, Tom comblait leur bonheur et surtout le vide laissé par la disparition de leur fille. Tom avait permis à Ingrid Chauvin de « passer de la douleur à la douceur » et de s’autoriser à goûter à nouveau aux joies de la famille.

Le deuxième homme de sa vie, irrésistible et craquant !

Malgré tous leurs efforts, ce merveilleux petit Tom n’a pas réussi à combler les plaies du passé. Le 11 novembre dernier, la tête d’affiche de Demain nous appartient partageait à ses abonnés sur Instagram la triste nouvelle. A 47 ans, elle allait se séparer de son mari. “Parfois, nos vies ont besoin d’être complètement chamboulées, changées, réorganisées… Avec le père de mon fils, nos chemins se séparent. Je dois vous l’annoncer, sans pour autant vouloir communiquer davantage. Merci par avance de votre respect que je sais immense », annonçait-elle tout simplement.

La comédienne ne s’est pas attardée sur les détails de leur séparation. En revanche, elle savoure chaque instant passé aux côtés de Tom, aujourd’hui âgé de 4 ans et demi. Dans la vidéo qu’elle a posté sur son compte instagram, on le voit se dandiner sur de la musique. C’est « l’unique homme qui ravit [son]cœur », indique la maman pour qui elle a « un amour inconditionnel ».