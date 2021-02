Ingrid Chauvin séparée de Thierry, elle sort enfin du silence pour la première fois et dévoile tout!

Pour rappel, Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu s’étaient mariés le 27 août 2011 à Lège-Cap-Ferret, en Gironde. Quelques années plus tard, en 2013 plus exactement, ils étaient devenus parents d’une petite fille, Jade. Atteinte d’une grave malformation cardiaque, la petite fillette est décédée quelques mois plus tard. Suite à cette terrible épreuve de la vie, la jeune femme était de nouveau tombée enceinte et est devenue maman d’un petit garçon, Tom. Il y a quelques jours maintenant, elle a d’ailleurs partagé un moment fort avec lui.

Ingrid Chauvin se confie sur le deuil de sa fille Jade : « J’apprends avec le temps à passer de la douleur à la douceur » https://t.co/WPSjxd3gdi pic.twitter.com/xkqXTLwGaF — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) March 25, 2020

Ainsi, Ingrid Chauvin a publié une photo où on peut voir Tom en train de poser les bras déployés devant La Croix Blanche du Mont Saint-Clair à Sète. L’actrice en a alors profité pour faire une belle déclaration d’amour : « Mon fils m’émeut, chaque jour… Tant d’amour déployé, son instinct du bon me laisse parfois sans voix… » a-t-elle notamment déclaré. Une chose est certaine, la star de « Demain nous appartient » a une capacité à rebondir à chaque fois. La rédaction de LD People est admiratif.