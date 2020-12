Ingrid Chauvin: Son récent dessin “très osé” inquiète les internautes!

Quand elle n’est pas sur les plateaux de tournage, Ingrid Chauvin en profite pour s’occuper de son fils, Tom, mais elle trouve également le temps pour sa deuxième passion : le dessin. D’ailleurs, ce samedi 19 décembre, l’actrice a publié une de ses œuvres sur les réseaux sociaux. Ne vous inquiétez pas, LD People va vous montrer de quoi la jeune femme est capable.

Une reconversion trouvée pour Ingrid Chauvin ?

Si on connaissait bien Ingrid Chauvin très bonne actrice, on la connaissait moins bonne dessinatrice et pourtant c’est le cas. En effet, la belle blonde a publié une photo de son dernier dessin et pour le moins qu’on puisse dire c’est que le portait de la femme est très réussie. On peut voir un très bon coup de crayon avec une précision étonnante. En légende du dessin, l’actrice a écrit: “Prendre un peu de temps pour soi, même un tout petit peu. Se vider la tête et se remplir de bien-être avec simplement une feuille et des crayons…”.

Ingrid Chauvin : cette activité qu’elle pratique pour se “vider la tête”https://t.co/mxMexPBkrb — TéléStar (@Telestarmag) December 20, 2020

Les fans d’Ingrid Chauvin qui ont pu voir le dessin, sont tous unanimes, le jeune femme est très douée : “À quand l’expo ? Vous avez vraiment du talent”, “C’est vraiment une très belle esquisse au fusain”, “Vos dessins sont magnifiques et plein de grâce”, “Superbe ! J’imagine que cela doit vous faire un bien fou” pouvait-on notamment lire dans les commentaires. Il faut dire qu’en ce moment difficile pour l’actrice, ça doit faire du bien de se sentir soutenue comme ça.

Ingrid Chauvin en pleine séparation

Le 11 novembre dernier, Ingrid Chauvin a annoncé sa séparation après dix ans de mariage avec Thierry Peythieu : “Avec le père de mon fils, nos chemins se séparent. Je me dois de vous l’annoncer, sans pour autant vouloir communiquer davantage. Merci par avance de votre respect que je sais immense” avait-elle notamment dit sur les réseaux sociaux. Si elle ne dit pas la raison, elle donne des indices pour autant : “On ne peut pas contrôler le comportement des autres. Mais on peut contrôler le moment où on ne veut plus avoir à le subir”.

Ingrid Chauvin séparée de Thierry Peythieu : elle peut compter sur le soutien d’Alexandre Brasseur https://t.co/WBZd1cCYQp pic.twitter.com/ECdWJAnEOS — Ciné-Loisirs (@cineloisirs) December 12, 2020

Une chose est certaine en revanche, si Ingrid Chauvin va mal, elle peut demander de l’aide à son partenaire à l’écran : Alexandre Brasseur. En effet, dans une récente interview, l’acteur a fait part de son profond respect et de son amitié pour l’actrice : “J’adore travailler avec Ingrid et j’ai un profond respect pour la femme qu’elle est. On sait qu’on peut compter l’un sur l’autre si on a besoin de s’épancher. Elle ne s’en prive pas et je suis heureux d’être là pour elle“.