Ingrid Chauvin trahie par Anne Caillon: “Demain nous appartient” et des scènes difficiles

Ingrid Chauvin interprète le rôle de Chloé Delcourt dans Demain nous appartient. Et Anne Caillon celui de sa meilleure amie, Flore Vallorta. Mais le scénario de la série de TF1 va les mettre dans une situation délicate, une situation de trahison. En effet, Ingrid Chauvin et Anne Caillon découvrent en lisant les pages du scénario que des scènes difficiles arrivent. Notamment autour d’une intrigue qui veut que Flore trahisse sa meilleure amie. Alexandre Brasseur qui interprète Alex Bertrand, le mari d’Ingrid Chauvin, a une aventure avec Flore et Chloé se retrouve dans une situation qui ne laissera pas les fans de Demain nous appartient indifférents. Anne Caillon a bien eu du mal à se faire à l’idée de trahir sa camarade de jeu, Ingrid Chauvin.

Ingrid Chauvin est au cœur de l’une des intrigues principales de Demain nous appartient

Ingrid Chauvin est l’actrice principale de cette série à rebondissements de TF1. Depuis juillet 2017, elle interprète Chloé Delcourt. Demain nous appartient met en scène des intrigues rocambolesques qui passionnent les téléspectateurs. Mais si ils font la différence entre la réalité et la fiction, les tromperies sont souvent des moments difficiles. Pour les fans comme pour les comédiens d’ailleurs. Car Anne Caillon affirme, dans les colonnes de Télé Star, avoir eu du mal à se dire qu’elle devait trahir celle qui joue sa meilleure amie. En effet, Alex Bertrand, le mari d’Ingrid Chauvin dans la série de TF1, va dangereusement se rapprocher de la meilleure amie de sa femme. Au point qu’ils vont tomber dans les bras l’un de l’autre.

La colère gronde chez les téléspectateurs

Les fans de Demain nous appartient sont sidérés de voir qu’Alex et Flore trahissent ainsi Chloé. Mais le scénario exige et les comédiens s’exécutent. Pourtant, il n’était pas simple pour Anne Caillon d’imaginer trahir Ingrid Chauvin. Lors de son interview pour Télé Star, elle dira même s’être sentie mal par rapport à cette affaire. Ce qui est assez étrange puisqu’Ingrid Chauvin connaît elle aussi le scénario et les rebondissements qu’il amène pour pimenter les intrigues du show. En effet, Ingrid Chauvin sépare parfaitement son rôle de sa vie au quotidien. Mais lorsque des histoires pareilles s’immiscent, les acteurs ont forcément des états d’âmes. Ainsi, Anne Caillon était heureuse de voir son personnage prendre une place plus importante. Mais comme elle adore jouer avec Ingrid Chauvin, elle n’imaginait pas que cela se ferait en causant du tord à son personnage.

Une trahison annoncée qui laisse tout le monde bouche bée

Les fans de Demain nous appartient ne se réjouissent pas non plus de voir le mari d’Ingrid Chauvin tomber dans les bras de sa meilleure amie. Certes, il faudra toujours faire la différence entre Ingrid Chauvin et Chloé Delcourt, le personnage qu’elle interprète. Mais lorsque les intrigues jouent ainsi sur les cordes sensibles de l’audience, les réactions ne se cantonnent plus à l’aspect professionnel de la série. En effet, certains des fans pourraient aisément imaginer que les comédiennes ne s’entendent plus. Or, elles s’adorent et se régalent à jouer ensemble dans Demain nous appartient.

L’issue du rapprochement à l’écran entre le mari d’Ingrid Chauvin et sa meilleure amie ne pouvait en effet pas finir bien. Ce sont deux personnages esseulés, conduits à s’épauler à travers leurs difficultés personnelles. Alors que le personnage d’Ingrid Chauvin est accaparé par son bébé, elle ne pouvait ni aider convenablement son mari, ni sa meilleure amie. C’était alors cousu de fil blanc, ils allaient devoir s’entraider tous les deux.

Ingrid Chauvin maîtrise son art, elle épate son public

Pour les comédiens, c’est un passage délicat à jouer. Non seulement pour les états d’âmes évoqués plus haut, mais aussi parce qu’il ne s’agit pas d’un simple écart de conduite. En effet, Anne Caillon et Alexandre Brasseur devaient faire sentir aux téléspectateurs de Demain nous appartient qu’ils n’étaient pas de mauvaises personnes en commettant un acte irréparable. Ils se devaient de créer entre eux assez d’alchimie pour que le public assiste à un amour naissant, plus qu’à l’expression incontrôlée de pulsions. Ingrid Chauvin ne peut que se réjouir de la tournure des événements, en tant que comédienne. Mais en tant que Chloé Delcourt, elle va effectivement tomber de haut.

La suite de Demain nous appartient promet des rebondissements surprenants

Les regrets du mari d’Ingrid Chauvin dans Demain nous appartient ne changeront pas les faits. Et les fans de la série sont davantage en colère que le personnage d’Ingrid Chauvin d’ailleurs. En effet, dans les commentaires en rapport à ces faits déroutants, personne de cache son mécontentement. La preuve aussi que les téléspectateurs sont bien accrochés à l’intrigue en cours. Colère ou joie, l’important étant qu’ils soient incapables de se montrer indifférent devant un tel drame. Un drame de la vie que tout le monde a pu observer, de près comme de loin dans la vraie vie. Car Demain nous appartient ne s’éloigne que rarement de ce qui est plausible, afin de permettre aux fans de s’identifier à ce que traversent les personnages. Ainsi, ils sont tous du côté d’Ingrid Chauvin qui voit son personnage assumer la tromperie de son mari avec sa meilleure amie.

La vérité peut faire très mal parfois. Et Ingrid Chauvin réussit à le faire sentir à travers l’écran. Lorsque Chloé apprend réellement ce qu’il s’est passé entre son mari et sa meilleure amie, c’est un monde qui s’effondre. La colère des fans de Demain nous appartient n’en est alors que plus grande. Mais rapidement, une nouvelle intrigue va venir les surprendre, comme toujours.