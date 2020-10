Instagram et Facebook: bientôt la fermeture des deux plateformes en Europe !?

Le géant des réseaux sociaux vient de menacer de se retirer du marché européen. Les utilisateurs de Facebook et Instagram ont-ils du soucis à se faire ? Un compromis semble difficile à trouver.

Mark Zuckerberg veut migrer toutes les données de ses utilisateurs européens vers les Etats-Unis. Mais la cour de justice européenne ne l’entend pas de cette manière. Le commissaire à la protection des données a rendu un arrêt historique : l’Europe interdit le partage de données des utilisateurs de Facebook aux Etats-Unis.

Protéger les utilisateurs de Facebook contre les risques d’espionnage

Ce choix européen s’appuie sur une bonne raison : aux Etats-Unis, les données personnelles sont beaucoup moins bien protégées qu’en Europe. La cour de justice européenne vient de confirmer ceci. Facebook ne protège pas assez ses utilisateurs contre des risques d’espionnage de la part des agences de renseignement américaines.

Si cet arrêt de la Cour de justice européenne est appliqué, cela signifierait la fin de Facebook en Europe. Un porte-parole de Facebook a pourtant nié cette possibilité : « Facebook ne menace pas de se retirer de l’Europe. Des documents juridiques déposés auprès de la Haute Cour irlandaise exposent simplement le fait que Facebook, et de nombreux autres services, entreprises, et organisations dépendent des transferts de données entre l’Union européenne et les Etats-Unis pour faire fonctionner leurs services ».

Facebook et Instagram: Alors, où en est-on dans ce dossier ?

Néanmoins, d’autres instances de Facebook ont fait savoir le contraire. Ce retrait de l’Europe ne constitue pas une menace mais tout simplement une évidence. Alors, où en est-on dans ce dossier ? L’avocat de Facebook a expliqué que l’interdiction de transfert de données constituerait un handicap technique pour le bon fonctionnement de l’entreprise. Concrètement, Facebook et Instagram ne pourraient plus afficher correctement leurs interfaces.

Facebook ne garantirait pas la confidentialité depuis 2011 !

Depuis 10 ans, l’Europe se bat pour protéger les utilisateurs. Les premières plaintes contre Facebook remontent à 2011. Cette année-là, un avocat autrichien du nom de Max Schrems avait saisi le commissaire irlandais chargé de la veille de la protection des données. Facebook ne garantissait pas la confidentialité des données personnelles. Tout se serait aggravé quand a été révélé le programme Prism de la NSA. Dans le cadre de ce programme de surveillance géant, la NSA avait accès illimité aux données d’Apple, de Facebook et de Google.

Il faut ensuite attendre 2015 pour que les choses avancent. La Cour de justice européenne arrive ensuite à la conclusion qu’il faut interdire les transferts de données vers les Etats-Unis afin de garantir les données personnelles des utilisateurs.

L’économie européenne souffrirait énormément de ce partage de données

Pour l’heure, rien ne permet de garantir que la migration des données soit protégée. Et les Etats-Unis pourraient ensuite faire voyager ces données vers d’autres pays encore moins sûrs. Au final, c’est toute l’économie européenne qui pourrait pâtir de ce partage de données. La suite au prochain épisode.