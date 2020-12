Intermarché: les cadeaux parfaits pour les fêtes à prix super bas! N'attendez pas pour les découvrir

Intermarché va faire des heureux pour les fêtes de fin d’année. C’est un deal qu’il ne faudra pas manquer pour acquérir le Cake Factory à 25€ au lieu de 149,99€ ! Pour cela, LDPeople vous donne les astuces nécessaires. En effet, grâce à une promotion imbattable, en achetant le Cake Factory, vous bénéficiez d’une remise fidélité de 50€ sur le produit. Il vous suffit donc de posséder la carte fidélité Intermarché. De plus, vous recevrez l’équivalent de la moitié de son prix en bon d’achat. De quoi faire descendre radicalement le coût d’achat de ce robot pâtissier. Une opportunité comme celle-ci ne se rate pas pour les amateurs de douceurs. Alors, pour vous ou pour faire un joli cadeau pour Noël, sautez sur l’occasion !

Intermarché met les douceurs à l’honneur

Intermarché propose, dans ses rayons, une gamme d’électroménager appréciable. Le Cake Factory de Téfal en est la star en ce moment. En effet, il permet de réaliser facilement une grande quantité de gâteaux en tout genre. Idéal pour se lancer, comme pour se perfectionner dans l’art de la pâtisserie. Le seul bémol était alors le prix de ce robot de cuisine. Car ce genre d’article n’est effectivement pas donné. Mais avec le promotion Intermarché en cours, le coût du Cake Factory tombe en flèche pour avoisiner les 25€ ! Évidemment, les rédacteurs de LDPeople sont à l’affut de ce genre d’offres pour en faire bénéficier ses lecteurs. Ainsi, nous ne pouvions pas vous laisser passer à côté de cette occasion en or.

La marche à suivre est simple. Il suffit aux clients de posséder une carte fidélité. Dès lors, ce sont 50€ de remise immédiate en caisse à l’achat du Cake Factory. Ensuite, Intermarché ajoute à cela une offre exceptionnelle. Il s’agit donc de 50% du prix du produit, remboursés en bons d’achat. Mieux encore, ses bons interviennent pour tout achat sur la gamme de petit électroménager proposé chez Intermarché. En cumulant ces offres alléchantes, le prix du Cake Factory passe donc de 149,99€ à la modique somme de 25€.

Une opportunité à saisir de toute urgence

De quoi faire un cadeau épatant à moindre coût pour faire des heureux à Noël. Ou bien, de quoi vous permettre d’acquérir un robot de cuisine qui vous fera passer maître dans l’art de la pâtisserie pour presque rien. La pâtisserie est réputée pour être ce qu’il y a de plus délicat en cuisine. Avec le Cake Factory de Téfal, en vente chez Intermarché, vous aurez un assistant hors pair pour réussir vos douceurs. Vous contrôlerez la température de vos préparations, vérifierez leurs cuissons et vous ne raterez plus jamais vos gâteaux, biscuits ou autres plaisirs sucrés.

En revanche, avant de foncer dans votre Intermarché le plus proche, il convient de vérifier si cette offre s’applique bien dans votre magasin. En effet, la liste des magasins Intermarché partenaire de cette promotion peut varier. Pour en avoir le cœur net, le catalogue Intermarché sera votre allié. Mais hâtez-vous, car la promotion des bons d’achat n’est disponible que jusqu’au 5 décembre et le produit n’est proposé que dans la limite des stocks disponibles !