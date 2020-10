Iris Mittenaere : Anthony Colette, son ex, dévoile les détails de leur relation tumultueuse !

Iris Mittenaere a effectivement été en couple avec Anthony Colette. Danseur professionnel officiant sur le plateau de Danse avec les stars, il a été le partenaire d’Iris Mittenaere. Et la belle Miss France et Miss Univers 2016 aurait été la plus douée de ses partenaires du show. Cependant, Anthony Colette n’a pas que des compliments à faire à la jeune femme. En effet, invité dans Le Jarry Show, il va revenir sur la relation qu’il a entretenu avec Iris Mittenaere. Avec affection et respect, il va se permettre de révéler son plus gros défaut à ses yeux.

Iris Mittenaere aurait-elle un sale caractère ?

Iris Mittenaere et Anthony Colette ne se sont pas fréquentés très longtemps. Mais le temps que cela a duré, cela a été intense. En effet, ils se voyaient quotidiennement pour répéter en 2018. Passer dans Danse avec les stars suppose des entraînements quotidiens. Le corps et l’esprit sont évidement vite fatigués si ils n’ont pas adopté le rythme de travail supposé par le show. Mais Iris Mittenaere sait ce que signifie se trouver en compétition. Alors, elle va se faire violence pour aller au bout de ses limites. En tant que Miss France et Miss Univers, elle ne sait que trop que la différence entre la médiocrité et l’excellence se joue à quelques millimètres.

Une idylle qui leur laisse de jolis souvenirs

Anthony Colette et elle sont tombés dans les bras l’un de l’autre durant le tournage de cette émission. Et si leur idylle ne dure pas c’est qu’ils réalisent qu’ils ont des projets de vie qui sont incompatibles. Alors, ils réussissent à se séparer en bon terme. En effet, Iris Mittenaere et Anthony Colette ne sauraient pas dire qu’il y avait de l’eau dans le gaz entre eux. D’ailleurs, ils s’entendant tellement bien tous les deux, qu’ils étaient très à l’aise l’un avec l’autre. C’est en tout cas ainsi, qu’Anthony Colette explique le fait les tensions, dues à la charge de travail, explosent facilement. Il va donc, dans Le Jarry Show, aller jusqu’à dire qu’Iris Mittenaere était certainement la plus casse-pieds de ses partenaires de danse. Le caractère bien trempé d’Iris Mittenaere a visiblement marqué le célèbre danseur.

Cependant, Anthony Colette ne se souvient pas de disputes violentes entre lui et Iris Mittenaere. Il reconnaît même que la charge de travail pour préparer les primes ne convient pas à tout le monde. Surtout lorsque l’on a l’esprit de compétition et que l’on recherche à atteindre l’excellence. En effet, la danse demande des efforts importants et des répétitions effrénées pour parvenir à un résultat acceptable. Iris Mittenaere et Anthony Colette partageront toujours ce souvenir d’avoir participé ensemble à Danse avec les stars. Mais ils ont chacun retrouvé l’amour de leurs côtés. Iris Mittenaere avec le beau Diego El Glaoui. Et Anthony Colette avec une jolie blonde dont il prend soin de ne pas exposer le visage pour l’instant.