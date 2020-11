Iris Mittenaere après son accouchement? Découvrez la photo qui fait le buzz!

Iris Mittenaere est-elle maintenant mère sans avoir averti personne? C’est l’interrogation que beaucoup de fans se sont posée après avoir confondu Miss Univers 2016 et la femme d’un footballeur très connu.

Si de nombreuses personnalités partagent ce moment exceptionnel qu’est une grossesse avec leurs abonnés, il y a quand même beaucoup de personnes qui souhaitent garder secret cet évènement. Certaines chanteuse, actrice ou influenceuse aiment faire le buzz en postant un cliché où l’on peut les voir avec un ventre bien arrondi à quelques jours de l’accouchement.

Iris Mittenaere n’est pas devenue maman

Parfois même, certaines postent un cliché une fois que la naissance ait déjà eu lieu. Il existe des dénis de grossesses. C’est-à-dire, le fait de ne pas savoir que l’on est enceinte. C’est une sorte de blocage psychologique. C’est la mésaventure qui est arrivée à la chanteuse Sheryfa Luna qui s’était rendue compte, à 19 ans, qu’elle était enceinte de 6 mois alors qu’elle participait à une émission de télécrochet. Iris Mittenaere ne fait pas partie de ces différents cas dont nous venons de parler. En effet, la jeune femme n’est pas devenue mère. Mais, le 13 novembre dernier, la sublime brune a reçu à de multiples reprises une photo très étonnante où elle paraît poser avec son nourrisson, juste après l’accouchement.

Une ressemblance troublante

La ressemblance est incroyable entre la jeune mère et Iris Mittenaere. Celle-ci a même été contrainte de mettre les choses au point. Elle a diffusé une story sur sa page Instagram dans la laquelle elle dit toute la vérité et donc la belle jeune femme n’a pas accouché. Elle aurait ey beaucoup de difficulté à cacher un ventre arrondi car on l’a vu durant tout l’été avec de très beaux maillots de bain deux pièces. En fait, la jeune femme en photo est Georgina Rodriguez, la femme du footballeur portugais Cristiano Ronaldo. Le 12 novembre 2017, elle avait déjà accouché d’un premier enfant, une petite fille. Pour les 3 ans de l’enfant, elle a posté une photo de la naissance d’Alana Martina sur les réseaux sociaux.

C’est la femme de Cristiano Ronaldo qui a en fait accouché

On peut voir la femme de Cristiano Ronaldo qui dort avec sa fille posée tout contre elle. Un cliché qui a ému le père fou de joie, il a mis deux smileys « coeur » sous le post. Pour les fans de Georgina Rodriguez, difficile de ne pas voir sa troublante ressemblance avec Iris Mittenaere. Le cliché a même heurté un certain nombre ont envoyé le cliché à Miss France 2016. Dans sa story, la belle brune a diffusé la photo en indiquant à ses abonnés : « Depuis ce matin on m’envoie ça ahah ! Vous trouvez que je lui ressemble ?! » La suggestion de ce fan qui avoue avoir « cru 5 secondes » qu’il s’agissait réellement d’elle devrait répondre à la question que se pose la Miss.