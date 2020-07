Iris Mittenaere arrêtée? Accusée de ventes illégales? On dévoile tout !

Ce lundi 20 juillet 2020, Iris Mittenaere a annoncé sur les réseaux sociaux faire un énorme tri dans ses vêtements avant son prochain déménagement avec son chéri. Si cela part d’une bonne intention, un internaute a tout de même critiqué son geste…l’accusant de se faire de l’argent sur le dos des gens. Explications.

Iris Mittenaere fait taire ses détracteurs

Récemment, dans une de ses story Instagram, Iris Mittenaere a fait comprendre à ses fans qu’elle emménagerait bientôt avec son amoureux Diego El Glaoui. Une bonne nouvelle qui doit comprendre quelques sacrifices. En effet, la jeune femme doit faire un peu de tri dans son énorme dressing : » Je fais pas mal de tri, ça fait du bien. Je retrouve des petites pépites, je n’avais rien jeté depuis mon élection de Miss France (…) J’ai gardé énormément de souvenirs, j’ai du mal à me débarrasser d’objets, de vêtements » a-t-elle dit.

La jeune femme a dévoilé un cliché sur lequel on peut voir de nombreux cartons. Elle a d’ailleurs révélé qu’elle vendait ses vêtements. Une annonce qui a perturbé un de ses abonnés qui a voulu la questionner sur le sujet : « Pourquoi si ce sont des vêtements que vous ne portez plus et qui j’imagine pour certains vous ont été offerts, vous ne les offrez pas à des personnes dans le besoin ? » Plutôt habituée des remarques de ce genre et des haters, Iris Mittenaere a décidé de répondre cash : « Les vêtements sont vendus au profit d’associations et le reste est envoyé au secours populaire« . Voilà qui est dit !

Iris fait face à ses détracteurs et ne se démonte pas

Il faut dire, que ce n’est pas la première fois qu’Iris Mittenaere doit faire face à un ou plusieurs détracteurs. En effet, il y a quelques semaines, la jeune femme avait subi une attaque grave sur son physique, et ce n’était pas passé du tout. Alors qu’un internaute l’avait critiqué, l’accusant de faire l’apologie de l’anorexie, elle avait été aussi cash : « En envoyant ce genre de message au contraire vous créez des complexes aux gens. Trop maigre ? Si vous me connaissiez, vous sauriez que ma ‘maigreur’ a été un complexe durant toute mon enfance […] Lors des visites médicales, on écrivait ‘trop maigre’ sur mon carnet. On m’insultait dans la cour, alors non. Je ne fais pas l’apologie de la maigreur et je ne confonds pas tout« .

Voir cette publication sur Instagram Soirée d’été … 💛 Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf) le 21 Juil. 2020 à 2 :17 PDT

Une chose est certaine, malgré les quelques critiques, Iris Mitternaere est aujourd’hui heureuse. D’ailleurs, comble de bonheur, la jeune femme va bientôt déménager avec son chéri Diego El Glaoui. Mais pas tout de suite, à cause du retard des travaux, le couple ne devrait emménager qu’en septembre. On a tout de même hâte de voir le prochain lieu de cet appartement. Réponse dans quelques semaines.