Iris Mittenaere au bord de la piscine sans vêtements, elle révèle sa silhouette parfaite

Une fois de plus, les abonnés d’Iris Mittenaere sont gâtés ! Car la reine de beauté a décidé de faire monter les températures hivernales. Ainsi, depuis l’île de Saint-Martin dans les Caraïbes, l’ancienne Miss France propose un nouveau cliché à ses fans. Et au vu du climat de la petite île, la jeune femme a opté pour une tenue minimaliste. Au bord de la piscine, elle profite des rayons du soleil pour affiner son bronzage. LD People vous explique comment la belle brune a une fois de plus créé le buzz.

Iris Mittenaere : lunettes de soleil et bronzage affiné

Loin de la grisaille ambiante

Comme à son habitude, Iris Mittenaere partage ses souvenirs de voyage avec ses fans. Ainsi, tout l’été dernier ses followers ont été ravi de la découvrir dans les plus belles îles grecques. Au bord de la mer ou au bord de la piscine, la reine de beauté a publié tous ses meilleurs moments avec sa communauté. Puis, de retour à Paris, elle a continué à nourrir son feed Instagram de clichés toujours aussi bien sélectionnés. Mais aujourd’hui, l’ex-Miss France revient à ses premiers amours. C’est-à-dire partager des moments au bord de la mer sous un soleil de plomb.

Car de toute évidence, la jeune femme n’est jamais aussi heureuse que sous les tropiques. Ainsi, ses fans peuvent encore la découvrir lors de son déplacement vers une nouvelle destination. Et cette fois-ci, Iris Mittenaere et son chéri Diego El Glaoui ont mis le cap sur la petite île de Saint-Martin dans les Caraïbes. Composée d’une partie française et d’une partie hollandaise, la petite bande de terre est un endroit très prisé des stars. Surtout durant l’hiver, période durant laquelle les températures sont toujours clémentes.

Un véritable bonheur affiché

Adossée au bord de la piscine, Iris Mittenaere prend la pause. De sa main gauche, elle semble vouloir tenter de décrocher le soleil et de le garder auprès d’elle. Alors que dans sa main droite, elle tient un cocktail qu’elle s’apprête à déguster. Au loin, quelques yachts voguent sur les flots d’une mer d’huile baignée par le soleil. Quant à la jeune femme, elle crée l’événement avec une tenue qui une fois de plus la met parfaitement en valeur. Son public peut découvrir sa peau déjà bronzée après quelques jours de vacances. Et de toute évidence, la jolie brune est aux anges !

Mais Iris Mittenaere veut également faire profiter ses fans de cette expérience tout à fait délicieuse. Ainsi, elle propose sur son compte Instagram ,un nouveau concours afin de remporter un séjour pour deux personnes sur la petite île. Comme elle le précise, elle adore proposer ce genre de jeux à ses followers. ” J’ai envie de faire profiter ma communauté de ce même privilège dès que je le peux “. Alors comme l’indique, Iris Mittenaere, préparez vos valises ! Dans cette publication, la belle brune livre tous les détails sur comment participer à ce jeu concours. Alors si vous aussi, vous voulez tenter votre chance, rejoignez la belle brune sur son compte Instagram. Et essayez de remporter ce séjour de rêve au bord de la mer des caraïbes !