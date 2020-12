Iris Mittenaere au bord de l’eau, en mère Noël, elle fait un énorme buzz sur la toile (photos)!

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui forment l’un des couples les plus mythiques de leur génération. Sur les réseaux sociaux ils font rêver leurs abonnés. En vacances au Maroc pour les fêtes de fin d’année, les amoureux ne cessent de fasciner leurs fans. Qu’ils soient en train de rire ensemble dans une piscine ou en train de prendre la pose, ils sont toujours au top. LDPeople revient aujourd’hui sur une photo d’eux dans des pulls de Noël assortis qui leur a valu de nombreuses réactions sur la Toile. En effet, ils sont adorables et les internautes ne se lassent pas de le souligner.

Iris Mittenaere et son amoureux rayonnent de bonheur sous le soleil du Maroc

Iris Mittenaere passait les fêtes de fin d’année en compagnie de son amoureux, dans la famille de ce dernier. Au Maroc, ils ont bénéficié d’un temps clément et de températures agréables pour célébrer Noël. Bien que la belle soit loin de sa famille, elle a trouvé son équilibre auprès de son chéri. Diego El Glaoui et Miss France 2016 sont inséparables. Et pour continuer de partager avec ses fans, même en vacances, Iris Mittenaere n’a pas fait les choses à moitié. Elle entraîne même son compagnon dans ses aventures. Tant et si bien que c’est parfois lui qui fait en sorte de faire déraper les séances shooting de sa douve de façon hilarante.

Pour preuve, une récente publication d’Iris Mittenaere sur son compte Instagram. Elle prend la pose a bord de la piscine et son chéri l’immortalise. Puis, il lui vient une idée. Il se met alors à la filmer et lui tend la main pendant qu’il est dans l’eau. La suite vous l’imaginez, Diego El Glaoui fait tomber la belle à l’eau. Iris Mittenaere est surprise mais également ravie de la spontanéité de son amoureux. Tous les deux font la paire. Les internautes ne cessent d’ailleurs de se demander quand vont-ils enfin se fiancer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf)

Des surprises pour les internautes

Mais les tourtereaux ne semblent pas pressés de convoler en noces. Pour le moment, ils savourent chaque instant qu’ils passent ensemble. Et pour la plupart, ils les partagent avec leurs abonnés. De quoi ravir les utilisateurs d’Instagram qui sont en quête d’un peu de magie pour finir cette année avec des paillettes dans les yeux. Pas de doutes, les comptes Instagram d’Iris Mittenaere et de Diego El Glaoui sont parfaits pour cela. Et pour que la magie opère même après les fêtes, les amoureux proposent un concours sur la plateforme. Posant fièrement dans leurs pulls de Noël assortis, Iris Mittenaere et Diego El Glaoui propose un tirage au sort afin que l’un des abonnés de la belle remporte un séjour tout frais payé dans la splendide villa marocaine où ils ont célébré Noël.

Voilà qui risque d’en interpeller plus d’un. Dont votre magazine LDPeople évidemment. Attention, le concours se termine le 2 janvier ! Il faudra donc se mobiliser avant pour tenter sa chance.