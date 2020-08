Iris Mittenaere balance du lourd sur “l’enfer” du concours Miss France

Iris Mittenaere va elle aussi être entendue par rapport à l’annulation de la candidature d’Anaëlle Guimbi. Cette polémique gronde et plusieurs anciennes Miss France ont eu leur avis à donner. Pour participer au grand et prestigieux concours des Miss France, il faut passer plusieurs étapes officielles. Notamment être élus Miss de sa ville, de son département et de sa région. Anaëlle Guimbi était arrivée parmi les six finalistes dus concours pour l’élection de Miss Guadeloupe. Mais des photos d’elle refond surface et annule sans participation. Cela crée un véritable tollé sur internet et c’est donc au tour d’Iris Mittenaere de nous donner son avis, tout en parlant de son expérience.

Iris Mittenaere s’indigne, mais se raisonne, sur l’affaire de l’élection de Miss Guadeloupe

Iris Mittenaere était Miss France en 2016 et était même élue Miss Univers le même année. Elle a donc appris de son expérience. La jeune femme n’hésite alors pas à pointer du doigt l’absence de camaraderie entre les candidates du concours. Les enjeux de la victoire sont trop importants pour ne pas mettre toutes les chances de son côté. Alors, Iris Mittenaere imagine parfaitement que d’autres candidates aient dénoncé Anaëlle Guimbi afin qu’elle soit exclue de la compétition.

Ce sont donc des photos “innocente” qui mettent fin aux rêves de la jeune guadeloupéenne de 20 ans. Des photos prises lors d’une campagne de prévention du cancer le plus répandu chez les femmes. Pour se faire, elle posait sans vêtements et son corps était décoré de peinture en rose et blanc. Alexandra Rosenfeld, comme d’autres Miss France réagissent violemment pour défendre Anaëlle.

Une sanction jugée abusive qui a pourtant du sens pour les concours

Anaëlle Guimbi est effectivement retirée du concours est la décision est irrévocable. C’est aujourd’hui Kenza Andrèze-Louison qui a été élue Miss Guadeloupe 2020. Et même la présidente du concours Miss France, Sylvie Tellier, ne pourra rien changer à cela. En effet, elle est garante des règles et du bon déroulement du concours. Si Anaëlle Guimni avait donné ses photos lors de son inscription, il n’y aurait certainement eu aucun problème. Pouvoir les récupérer et les étudier en amont aurait permis aux équipes d’éviter les scandales. Mais comme ce n’était pas le cas, le concours en lui-même était en danger. Si Anaëlle poursuivait, elle exposait le concours Miss France dans son ensemble à une annulation pure est simple par voie de justice.

La présidente du comité Miss France est elle aussi triste de l’issue de cette affaire

Cependant, Sylvie Tellier ne cache pas sa déception. Elle aimerait, elle aussi, qu’il en ait été autrement pour Anaëlle Tellier. Maiselel doit prendre en compte l’ampleur de ses responsabilités et ce qu’elles impliquent. Iris Mittenaere et elle ont discuté longuement de cette affaire. Étant des amies de longue date, elle se comprennent parfaitement. Aussi, Iris Mittenaere n’a pas hésité à parler directement à la présidente du comité des règles qu’il serait temps de revoir. Et cette dernière est tout à fait ouverte aux propositions. Mais elle n’a pas le pouvoir de décision total dans ses mains. De longues procédures doivent se lancer afin de voir les choses évoluer. Des procédures fastidieuses qui n’auraient pu arriver avant le retrait de la candidature d’Anaëlle Guimni de toute façon.

Iris Mittenaere proposait de changer les règles pour autoriser et encadrer les dilemmes qui sont de moins en moins rares. Comme dans ce cas, où les photos sans vêtements de la candidate à Miss Guadeloupe sont certes sans vêtements mais ne sont ni vulgaires, ni racoleuses. Iris Mittenaere voudrait également que la limite de taille soit revue pour laisser des personnes de moins d’1m70 participer. Elle imagine également qu’il ne serait que justice de ne plus interdire la chirurgie esthétique mais seulement dans l’idée de laisser participer des personnes transgenres.

Iris Mittenaere balance sur les dessous des élections des Miss, les coups bas sont de rigueur

Enfin, Iris Mittenaere admet savoir comment ces photos sont arrivées devant ls yeux de l’administration du concours. Elle se confie au magazine Le Parisien pour raconter que les candidates ne baignent pas dans une ambiance de franche camaraderie. En effet, il s’agit bien plutôt de se tirer dans les pattes. Lorsqu’elle est convoquée par Sylvie Tellier pour évoquer cette affaire autour de l’élection de Miss Guadeloupe, Iris Mittenaere apprend donc que c’est une dénonciation anonyme qui retire ses chances à Anaëlle Guimbi. Et cela ne choque pas Iris Mittenaere qui avait elle aussi fait l’objet de dénonciations. Mais des fausses et à propos de chirurgie esthétique.

Malgré toutes les déclarations d’Iris Mittenaere au sujet de cette affaire dans Le Parisien, elle va tout de même soutenir la décision de Sylvie Tellier. En effet, fermer les yeux sur ses images c’était mettre en péril le concours de Miss Guadeloupe et celui de Miss France. Car les résultats auraient pu faire l’objet d’annulation par voie de justice par n’importe laquelle des candidates. Cela aurait été un véritable scandale, un drame pour l’institution des Miss.

Anaëlle accuse le coup et ne renonce pas à poursuivre ses rêves d’entreprendre pour l’avenir et la considération des femmes

Le public en revanche, semble encore avoir du mal à imaginer qu’un simple concours ne soit pas capable de remettre en question ses principes le moment venu. Et si Iris Mittenaere comprend cela c’est qu’elle a été confronté de très près au système. Comme toutes les candidates de ces concours.