Iris MIttenaere: cette photo avec son chéri Diego fait polémique! Elle se fait dézinguer sur la toile

Très heureuse de se retrouver avec son compagnon, Iris Mittenaere partage un cliché de leur rencontre sur Instagram. En effet, ce jeudi 19 novembre 2020, la reine de beauté a quitté son confinement en Haute-Savoie pour rejoindre Paris. En plein travail, elle a la surprise de voir arriver son chéri Diego El Glaoui. Immédiatement, elle poste une photo de ce moment émouvant. Pourtant, certains de ses followers sont loin d’apprécier ce geste.



Iris Mittenaere , une publication qui passe mal

Une jeune femme amoureuse



Depuis plusieurs mois, Iris Mittenaere est rayonnante. De toute évidence, elle paraît heureuse aux côtés de l’élu de son cœur. Durant tout cet été, l’ex-Miss France et Diego El Glaoui s’affichent en effet sur les réseaux sociaux. Dans des hôtels de luxe en Grèce ou sur d’autres plages, ils partagent leur bonheur avec leurs fans. Pour celle qui était en couple avec Anthony Colette ou encore avec Kev Adams, cette nouvelle idylle semble faite pour durer. Car de toute évidence, les deux tourtereaux sont désormais inséparables. Pas une semaine ne se passe sans les retrouver à la une des médias.



Malgré leur emploi du temps chargé, ils ne ratent pas une occasion de se retrouver. D’ailleurs, ils ont pris la décision de ne plus se quitter. Ils se sont même retranchés dans un luxueux chalet en Haute-Savoie afin de passer le confinement ensemble. Aux côtés de la petite sœur de Diego, l’influenceuse Kenza El Glaoui, Iris et Diego profitent des paysages montagneux pour se ressourcer. Pourtant, ce jeudi 19 novembre, Iris Mittenaere se trouve dans la capitale pour un rendez-vous avec les photographes.



Des règles bafouées selon les internautes



Malgré la quarantaine, Iris Mittenaere poursuit ses activités professionnelles. Et en pleine séance shooting, la jolie jeune femme est très surprise de voir arriver son compagnon. Immédiatement, elle partage sa joie avec sa communauté sur Instagram. Mais la réponse de ses détracteurs ne se fait pas attendre. Pour certains membres de sa communauté, il s’agit d’une publication inacceptable. En légende de ce cliché, Iris Mittenaere semble pourtant totalement ravie : ” Quand il vient me faire une petite surprise sur le set de mon tournage “. Malheureusement, la belle brune ne se doute pas des critiques qui vont bientôt arriver.



En très peu de temps, plusieurs abonnés lui reprochent ses retrouvailles. ” Il a coché quelle case sur l’attestation ? “. Bien décidée à répondre, Iris Mittenaere publie un nouveau message : “Travail. Diego gère l’agence d’influence qui me gère et qui a géré le bon déroulement du shooting pour moi. On travaille ensemble sur pas mal de projets en fait”. Si Iris Mittenaere pense le sujet clos, elle se trompe lourdement. Une pluie de commentaires négatifs continuent de tomber. Sur son compte Instagram, quelques Français reprochent au couple de ne pas porter de masque. Alors que d’autres s’étonnent de ce manque de respect du confinement. Cette fois-ci, Iris Mittenaere décide de ne plus réagir à ses nouvelles attaques. Fort heureusement pour elle, toutes les réactions n’étaient pas négatives. D’ailleurs, un grand nombre de followers ont également félicité la reine de beauté pour son joli couple. Et ils ont également pris sa défense.

