Iris Mittenaere: cette sortie osée et coquine, lâchée à Nikos Aliagas! (trop fort)

Iris Mittenaere était la co-animatrice de 50 Minutes Inside le samedi 24 octobre dernier. Aux côtés de Nikos Aliagas, l’ancienne Miss France était visiblement très à l’aise. Un extrait du tournage permettait aux téléspectateurs de se faire une idée de l’ambiance. Et c’est un fou rire qu’ils partagent tous les deux grâce à une répartie bien sentie d’Iris Mittenaere. Des rictus provoqués par un mot juste de la jeune femme qui était pour le moins osé ! Découvrez l’extrait dont tout le monde parle dans la suite de l’article.

Iris Mittenaere fait déjà preuve de nombreuses qualités attendues chez une animatrice

Iris Mittenaere est connue pour être Miss France et Miss Univers 2016, mais elle est également animatrice de télévision. Avec TF1, 50 Minutes Inside est sa première émission à être diffusée. Mais la belle est également aux côtés de Denis Brogniart et de Christophe Beaugrand pour animer Ninja Warrior. Les fans d’Iris Mittenaere seront ravis de la retrouver sur le petit écran. Et surtout de constater qu’elle est extrêmement à l’aise dans son rôle. En effet, la jeune femme ne se laisse pas intimider par les caméras. Son expérience en tant que Miss France et Miss Univers lui permet de connaître les coulisses. Ses premières armes à la télévision ne pouvaient donc que bien se passer. De plus, Iris Mittenaere ne manque pas d’humour. Et ses fans le savent si ils sont abonnés à son compte Instagram. Car avec Diego El Glaoui, son amoureux, ils sont aussi adorables que complices.

Nikos Aliagas est l’un des présentateurs les plus appréciés du public. Très professionnel, c’est à lui que son confié les présentations des grandes émissions depuis de nombreuses années. Mais là encore, cela n’aura pas suffit pour mettre Iris Mittenaere mal à l’aise. Elle va en effet le prouver en faisant une blague osée sur le plateau de 50 Minutes Inside.

Une scène hilarante grâce aux propos de l’ancienne Miss France

Pour le teaser de l’émission du samedi 24 octobre, les animateurs se sont apprêtés. Car il s’agissait de reportages évoquant notamment le travail de Karl Lagerfeld. Ils montraient devant les caméras qu’ils respectaient les distances de sécurité, obligatoires en temps de pandémie. Tendant les bras, les distances étaient bonnes. Nikos Aliagas en profite pour souligner que sa collègue a de longs bras et de longues jambes. Un compliment apprécié par la jeune femme qui va alors en profiter pour apporter un peu de dérision en plateau.

Lorsque Nikos Aliagas fait cette réflexion, Iris Mittenaere rebondit en demandant à son partenaire si lui aussi il y a tout qui est long chez lui. Tous les deux ne peuvent s’empêcher de rire mais plutôt que de rentrer dans les détails, Nikos Aliagas tente de retrouver son sérieux en répondant que cela dépendait des jours.

Une scène cocasse et plutôt osée que ne manquera pas de faire réagir la Toile. Iris Mittenaere marque des points auprès des internautes et des téléspectateurs. La jeune femme a beaucoup d’humour et n’hésite pas à le montrer.