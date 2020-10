Iris Mittenaere choque avec cette blague “très coquine” faite à Nikos Aliagas dévoilée pour sa 1ère dans 50’Inside

Pour sa première collaboration avec Nikos Aliagas, Iris Mittenaere s’est fait remarquer par une plaisanterie très en dessous de la ceinture ! Dans le prochain numéro de 50′ Inside, Nikos Aliagas aura le plaisir d’avoir une nouvelle partenaire. La direction de TF1 a en effet décidé de lui adjoindre les services d’Iris Mittenaere. Sous contrat avec la première chaîne française, l’ancienne Miss France et Miss Univers va ainsi apparaître dans le célèbre programme. Dès ce 24 octobre à partir de 17 h 50, les téléspectateurs vont découvrir la jeune femme dans son nouveau rôle.

Depuis son accession au trône, Iris Mittenaere est très présente dans les médias. Et elle n’a d’ailleurs jamais caché son intérêt de devenir animatrice. Mais la compagne de Diego El Glaoui s’est récemment plainte d’être sous-exploitée par TF1. Elle a avoué vivre une véritable frustration de ne pas être à l’antenne. ” Heureusement que j’ai d’autres activités qu’à TF1. Sinon, je n’aurais qu’une semaine de boulot par an ! a-t-elle déclaré. ”

C’est frustrant ! Je suis loyale envers TF1, mais je me sens un peu sous-exploitée, d’autant plus que j’ai eu récemment des propositions d’autres chaînes. J’aimerais tenter autre chose “ avait-elle prévenu. Les patrons de la première chaîne semblent donc avoir entendu son appel. Très rapidement, ils ont décidé de l’associer à deux valeurs sûres de la chaîne. Après un passage remarqué au côté de Denis Brogniart dans Ninja Warrior, c’est aujourd’hui avec Nikos Aliagas que la belle brune continue son aventure à la télévision. Les deux célèbres animateurs ont donc la lourde responsabilité de véritablement former Iris Mittenaere à son nouveau métier. TF1 a choisi avec ces deux hommes, des présentateurs capables de ne pas tirer la couverture à eux. Et ils seront d’ailleurs certainement de bons professeurs pour la nouvelle venue.

Iris Mittenaere

Le présentateur de The Voice semble effectivement très heureux d’avoir une nouvelle partenaire. Et pour fêter l’événement, il a partagé quelques extraits de la prochaine émission sur Twitter. Les fans ont pu découvrir Iris Mittenaere lors de ses premiers pas aux côtés du célèbre animateur Grec. Mais pour sa première intervention, la reine de beauté s’est déjà laissé aller à une petite blague plutôt osée ! Dans ce teaser, Nikos Aliagas se félicitait de la présence d’Iris Mittenaere à ses côtés. Les deux nouveaux collègues semblent déjà très complices sur ces images. Nikos et Iris Mittenaere ont également profité de l’occasion pour évoquer comment se déroule les tournages. Ils ont donc fait allusion aux distances de sécurité à respecter dans le cadre du covid-19. Cet éloignement qui les empêche donc de se toucher durant l’émission.

Mais l’animateur a souligné que sa partenaire avait “ Un bras hyper long “. En ajouter d’ailleurs que chez elle ” Tout est long en fait “ a-t-il plaisanté. Mais il ne s’attendait certainement pas à la réponse très osée de la jeune femme, d’habitude très discrète. ” Et chez toi est-ce que tout est long ? ” lui balance-t-elle. Les deux collègues ont eu beaucoup de mal à contenir leur fou rire, avant que Nikos ne réponde ” ça dépend des jours “. Leur première rencontre devant les caméras de TF1 a donc débuté sur les chapeaux de roue. Les fans de 50′ Inside doivent donc être très impatients de découvrir la suite de cette émission. Car à première vue, l’humour entre les deux acolytes risque d’être détonnant…