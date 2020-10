Iris Mittenaere crée la discorde, son look cuir et soutien-gorge ne fait pas l’unanimité

Iris Mittenaere s’affichait dans une tenue atypique le 29 septembre dernier. Pour le défilé Etam, l’ancienne Miss France a opté pour une tenue inédite. Mais, toute de cuir vêtue, la jeune femme n’a pas eu l’aval de la totalité de ses fans. Certes, certains trouvaient à redire sur son haut qui n’était qu’un soutien-gorge. Mais Iris Mittenaere restait dans le thème de la soirée Etam. En revanche, son look total cuir n’a pas obtenu les suffrages des amoureux des animaux et des vegans. Elle s’en défend sur Instagram, dans les commentaires de sa publication qui met en avant son look. Découvrez la tenue inédite d’Iris Mittenaere et les réactions qu’elle suscite.

Iris Mittenaere dans une tenue qui fait parler d’elle

Iris Mittenaere était élue Miss France en 2016. À la suite de son élection, elle participait donc à l’étape suivante et devenait la nouvelle Miss Univers la même année. Une performance rare en France car la dernière Miss Univers française était élue 63 ans avant elle. Autant dire qu’Iris Mittenaere est l’une des plus belles femmes de France et du monde encore aujourd’hui. La jeune femme de 27 ans n’a en effet rien à envier aux autres jeunes femmes de sa génération. Pour continuer d’entretenir son image et sa notoriété, Iris Mittenaere maîtrise les réseaux sociaux tels qu’instagram. C’est donc sur cette plateforme que ses fans découvrent une tenue qui va leur faire perdre la tête. Cependant, ce ne sont pas que des réactions positives que la belle va susciter. Voici le look pour lequel Iris Mittenaere a opté pour se rendre au défilé Etam il y a quelques jours.

Des opinions divisées sur ce look inédit

Alors que son amoureux, Diego El Glaoui, et de nombreux fans fondent littéralement devant ces images. D’autres fans d’Iris Mittenaere ne sont pas conquis par le look de la belle. En effet, le total cuir n’est plus vraiment dans l’ère du temps. À l’heure où les consciences s’éveillent sur les souffrances animales, il est de plus en plus commun de voir des personnes s’indigner à ce propos. Mais Iris ne va pas se laisser faire. L’ancienne Miss France va réagir et rétorquer à ceux qui parlent des animaux. Se rendant sur les comptes Instagram de ses détracteurs, elle aussi va pointer du doigt le cuir qu’ils portent sur leurs clichés. Ainsi, Iris Mittenaere dénonce l’hypocrisie de certains de ses détracteurs. Pour les autres, elle dit respecter les opinions de chacun mais ne pas tolérer les remontrances de ceux qui ne balaient pas devant leurs portes.

La jeune femme assume ses choix et les fait respecter quoi qu’il en coûte. Elle aura peut-être vexé certains de ses fans mais Iris Mittenaere reste honnête et fidèle à elle-même. Une belle preuve de caractère qui s’ajoute à la liste de ses qualités dont ses fans raffolent. L’un dans l’autre, Iris Mittenaere aura encore une fois réussi à ne laisser personne indifférent.