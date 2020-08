Iris Mittenaere crée le buzz, en offrant un cadeau incroyable et inoubliable à ses fans !

Si ce n’est pas la première fois que l’ex-Miss France et Miss Univers 2016 propose à sa communauté de gagner des cadeaux sur ses réseaux sociaux, aujourd’hui cela semble véritablement être la période des fêtes pour les fans de la jeune femme.

Alors qu’en juin dernier, Iris Mittenaere récompensait la fidélité ses followers avec des vêtements, aujourd’hui, c’est un cadeau d’un tout autre style à gagner. Il y a quelques semaines, la compagne de Diego El Glaoui proposait, en effet, grâce à sa collaboration avec la marque de prêt-à-porter Morgan, à ses 2 millions d’abonnés sur Instagram de participer à un concours pour gagner une tenue de rêve.

Grâce à l’immense succès de la collection qu’elle avait validée, Iris avait donc souhaité que quelques privilégiés puissent remporter un joli lot ” Ces 5 pièces détachées sont sorties hier sur le site de Morgan. Et pour vous remercier de l’accueil de dingue que vous avez réservé à cette collection, je propose à trois d’entre vous de gagner le look de votre choix. Tellement hâte de vous voir les porter ! “. Un concours qui avait créé un véritable buzz et qui avait récolté plus de 5 000 commentaires en seulement quelques heures.

Iris Mittenaere

En ce mois d’août, pas de robe hyper tendance à remporter grâce à l’ancienne Reine de beauté, mais un séjour de rêve dans l’un des plus beaux endroits de la capitale française. Il y a quelques semaines, la jeune femme avait effectivement séjourné dans un hôtel très luxueux de Paris. Lors de ce week-end, Iris Mittenaere en avait profité pour partager avec ses followers une série de photos qui visiblement leur avait plus. Certains s’étaient émerveillés de la beauté des lieux, ce qui avait donné l’idée à Iris de proposer un concours pour emporter un séjour digne des plus grandes stars.

” Concours ! Vous avez été nombreux à me dire que vous trouviez cet hôtel dingue. Et bien avec @ledamantinhotel, nous avons décidé que c’était à votre tour de vivre la même expérience “ annonçait Iris Mittenaere tout heureuse de pouvoir réjouir ses fans ! ” Vous savez comme j’aime pouvoir partager avec vous ce que j’ai la chance de vivre. Alors j’étais trop excitée quand on a pu mettre ça en place. Je vous raconte ce qu’on vous offre ?! ” poursuivait la jeune femme avant d’expliquer les détails de son merveilleux cadeau : ” Votre journée de rêve commencera par une heure de privatisation totale du luxueux spa de l’hôtel, avec sa piscine, son sauna, et son espace de relaxation. Tout pour vous détendre “.

Mais ce n’était que le début avant que l’ex-Miss Univers ne poursuive son explication : ” Préparez-vous et allez donc prendre un délicieux cocktail par personne au bar, où le bartender créera devant vos yeux le cocktail de vos rêves “, et bien sûr cerise sur le gâteau, ” Terminez la nuit dans une chambre double luxueuse (la literie est divine), vue sur la Tour Eiffel clignotante pour un romantisme fou … Réveillez-vous reposés avec un magnifique petit déjeuner servi en chambre, directement sur le lit au chaud dans vos peignoirs ou sur le balcon pour profiter un peu plus de cette vue… “.

Une belle initiative de la part d’Iris Mittenaere qui aura passé une grande partie de l’été à ravir ses fans avec ces merveilleux clichés de ses souvenirs de vacances qui terminent en beauté avec ce cadeau inédit à remporter.

Grâce à ses différents séjours, que ce soit en Corse ou encore dans les îles des Cyclades, durant ces dernières semaines, Iris Mittenaere n’a cessé de publier, sur son compte Instagram, les plus belles photos de ses vacances pour le plus grand plaisir de sa communauté qui se réjouit de la voir si heureuse au côté du nouveau compagnon de sa vie. Au bord d’une piscine dans un merveilleux hôtel en Grèce, ou sur les plages au bord de la Méditerranée, l’ex-Miss France et Miss Univers a gratifié ses fans de nombreux clichés où elle apparaissait tout simplement magnifique. En maillot de bain, ou dans des tenues de soirée estivale, on pouvait découvrir son corps parfaitement bronzé par le soleil et musclé probablement par de longues séances de natation pour celles qui prend soin de son physique.

Ver esta publicación en Instagram Was nice to see you Greece 💙 Una publicación compartida de Iris Mittenaere (@irismittenaeremf) el 10 Ago, 2020 a las 11:02 PDT

Après ces vacances bien méritées, Iris Mittenaere sera également heureuse de rejoindre la France pour sa nouvelle vie. En effet, les deux tourtereaux ont décidé il y a quelques semaines de franchir le pas et de s’installer ensemble. La belle brune semble avoir trouvé l’amour de sa vie. Elle s’était plus de plus en plus rapprochée de Diego, notamment pendant la période du confinement qu’ils avaient passé ensemble. Se montrant perpétuellement rempli de tendresse et d’amour l’un envers l’autre, le couple avait profité de leur séjour en Grèce pour également partager des photos sur lesquels on les voyait visiblement très amoureux. C’est donc une nouvelle étape dans leur vie commune puisque désormais, ils résideront sous le même toit dans un lieu qui n’a pas été communiqué. Mais on peut imaginer qu’au vu de leurs activités, ce soit probablement dans la capitale parisienne qu’ils s’installeront.

Après avoir connu plusieurs idylles, notamment avec l’humoriste et acteur Kev Adams, Iris Mittenaere semble avoir trouvé l’élu de son cœur. Pour celui qu’elle appelle son rock, elle se confiait il y a quelques semaines pour expliquer le bonheur qu’elle ressentait à chaque instant ” Il ne s’agit pas d’avoir une relation parfaite, mais de trouver quelqu’un qui vous correspond et traverse tout avec vous, sans abandonner “. Un message qu’elle publiait sur une photo sur laquelle on la voyait sauter dans les bras de son amoureux.

Visiblement au top du bonheur, que ce soit professionnellement ou dans sa vie de couple, Iris Mittenaere a donc décidé ces derniers jours de partager avec ses fans un peu de sa vie extraordinaire et hors du commun avec ce cadeau d’une grande valeur.

Le gagnant de ce séjour de rêve dans un hôtel de luxe parisien pourra lui aussi vivre une expérience inoubliable dans un endroit délicieux comme avait pu le faire Iris Mittenaere il y a quelques semaines. Il faut bien avouer que la jeune femme originaire de Lille aura vécu un véritable conte de fée depuis son élection comme Miss France et ensuite comme Miss univers. Depuis cette époque, grâce à ces deux titres, l’ancienne étudiante aura fait le tour du monde en séjournant dans les plus beaux palaces et habillé des plus belles tenues. Un véritable rêve qu’elle décide de partager avec ses followers dont l’un de ceux-ci vivra probablement une nuit magique. Réponse le 20 août prochain sur le compte Instagram d’Iris Mittenaere pour savoir qui sera l’heureux élu.