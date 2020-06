Iris Mittenaere crée un événement et un défi très attrayant, avec un superbe partenariat

Iris Mittenaere semble avoir repris de bonnes habitudes depuis la fin des mesures de confinement. Ancienne Miss France et Miss Univers, elle cumule deux millions d’abonnés sur Instagram. Sa notoriété lui permet notamment de collaborer avec des marques pour en faire la promotion. Le dernier en date crée l’événement sur Instagram. En effet, Iris Mittenaere devient l’égérie d’une collaboration entre Reebok et Bash. Les marques lui lancent un défi qu’elle relève haut la main.

Iris Mittenaere est incontournable sur Instagram

Iris Mittenaere n’a pas cesser de faire parler d’elle pendant le confinement. Certains auraient pu croire que cette période aurait permis à la jeune femme de se déconnecter des réseaux sociaux. Mais elle a au contraire eu envie de rester proche de ses fans. Quotidiennement ou presque, ils ont eu le loisir de découvrir des publications de la star sur Instagram. Iris Mittenaere proposait des lives pour faire du sport ou de la cuisine par exemple. Sinon, elle partageait des photos accompagnées de messages motivants. Il était en effet primordial de garder le moral durant la période de confinement. Comme tous les Français, elle s’efforçait de rester positive malgré le manque de visibilité sur l’évolution de la crise sanitaire.

Voir cette publication sur Instagram Sunday mood 🍝🛌 Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf) le 12 Avril 2020 à 6 :05 PDT

Le confinement n’a pas eu raison de l’engagement de la jeune femme pour sa communauté

Il était alors recommandé d’organiser ses journées malgré le changement de rythme et d’activités. Garder un cadre fonctionnel permettait entre autre de ne pas sombrer dans l’ennui ou de tomber dans la déprime. Iris Mittenaere a donc été de ces personnalités publiques qui ont voulu aider leurs fans et partager avec eux cette période si particulière. Les fans de la jeune femme sont reconnaissant de sa démarche et pour le prouver, il suffit de regarder les commentaires de ses abonnés sous ses photos. Hormis quelques personnes promptes à l’attaquer sur son physique, les centaines de commentaires sont des compliments qui lui vont droit au cœur.

Iris Mittenaere profite du déconfinement pour reprendre ses activités favorites

Depuis la levée des mesures de confinement, Iris Mittenaere peut enfin changer de décor. Et elle peut ainsi prendre des photos d’elle en dehors de son appartement parisien. En effet, pendant le confinement, la jeune femme faisait de son balcon un lieu privilégié pour les prises de vue. Cela lui a valu de devenir la coqueluche d’Instagram à plusieurs reprises au cours des ces dernières semaines. Et son grand retour avec des partenariats sensationnels ne manque pas non plus de lui attirer tous les regards. Une série de photo d’elle en train de danser font littéralement sensation sur la toile.

Des partenariats qui lui réussissent

Iris Mittenaere est aérienne. Elle danse et réussit parfaitement à exprimer le lâcher prise dans ses clichés. Elle met ainsi à l’honneur une collaboration entre Bash et Reebok. Et ce n’est pas le premier challenge que la jeune femme relève haut la main. Elle avait en effet participé à la réalisation d’un clip qui mettait cette fois à l’honneur une collaboration entre Reebok et Victoria Beckham. La vidéo permettait la présentation de tenues de sport superbe. Trois tenues que la jeune femme demandaient à ses abonnés de juger. Et le moins que l’on puisse dire c’est que tout lui va à merveille. Les fans sont sous le charme de la jeune femme et des tenues qu’elle présente.

Un travail épanouissant et cela se voit

Iris Mittenaere parle de ses partenariats comme de vraies chances de montrer ce qu’elle aime à ses fans avec beaucoup de qualité. Elle est heureuse de pouvoir mêler sa passion pour le sport et pour la mode et de les faire partager. D’autant que ce genre de partenariat rapporte à la jeune femme. Elle peut donc vivre de sa passion et qu’est-ce qu’il existe de plus épanouissant que cela ? Iris Mittenaere se dit chanceuse et heureuse et cela se voir. Elle respire le bonheur et ce sont ses fans qui profitent de son rayonnement. Il serait même possible que cela la rende encore plus belle ! Ce qui est assez fou étant donné qu’elle était déjà Miss Univers en 2016.

Pas de doutes, le déconfinement va très bien à Iris Mittenaere. Elle profite de retrouver les marques et de faire la promotion de produits qu’elle adore. En se mettant en scène dans des photos superbes comme elle sait très bien le faire. Les fans d’Iris Mittenaere auront certainement encore pas mal de surprises qui les attendent sur le compte Instagram de la star. De vraies bouffées de bonheur à partager sans modération avec Iris Mittenaere sur les réseaux sociaux !