Iris Mittenaere dans sa piscine, sans vêtements, nous régale comme jamais

Alors qu’Iris Mittenaere prend ses vacances sur l’île grecque de Santorin, elle partage avec ses fans des clichés de son corps de rêve dans un maillot deux pièces qui a fait sensation.

Visiblement prête à faire monter la température, l’ancienne Reine de beauté nous confie le résultat éblouissant de ses séances photos du luxueux hôtel où elle réside. Lunettes de soleil et large sourire qui illumine son visage, Iris prend la pause dans son maillot de bain blanc et bleu au motif léopard qui laisse apparaître ses formes généreuses et une peau déjà visiblement hâlée par le soleil.

Avec un visage radieux et un teint bronzé, Iris Mittenaere apparaît resplendissante et pleine de joie de vivre. Sur ce cliché, elle affiche un large décolleté sur lequel apparaît une discrète chaîne en or. La belle brune a réussi une fois de plus à créer l’événement grâce à ce dernier cliché souvenir de ses vacances. Mais que ses fans se rassurent, l’été est encore loin d’être fini. On peut donc imaginer que ce n’est pas l’ultime photo que la belle Iris va offrir, de ses séances à la plage ou à la piscine sous le soleil de destinations paradisiaques.

L’ancienne Miss France et Miss Univers ne cesse donc de partager ses derniers clichés comme elle le fait aujourd’hui depuis le sud de l’Europe où elle passe une partie de ses vacances. Ses fans avaient pu la retrouver récemment sur son compte Instagram où elle s’affichait dans d’autres petits maillots tout aussi charmants que ce soit, dans le sud de la France ou en Corse. Visiblement, Iris Mittenaere semble avoir besoin de prendre le soleil et de pouvoir se baigner de longues heures dans la piscine de son hôtel de luxe ou dans les eaux les plus chaudes de la Méditerranée.

Avec 2,4 millions de fans sur les réseaux sociaux, une grande partie de ceux-ci ne manque pas de commenter chacune de ses publications pour féliciter la belle brune pour son joli visage, son corps si parfait et les images qui ne manquent pas de réchauffer les cœurs. Le moins, que l’on puisse dire, c’est que la jeune femme est très appréciée et qu’elle ne laisse pas sa communauté sans nouvelles d’elle très longtemps en étant très active sur la toile pour partager les plus beaux moments de sa vie.

Que ce soit à Paris, à Genève, dans le sud de la France ou encore en Grèce, aucune de ses sorties, de ses voyages ou de ses séjours ne se font sans qu’elle partage avec ses fans quelques clichés de ses jolis moments. Elle n’hésite d’ailleurs pas à dévoiler sa vie privée et on peut la retrouver avec son chéri Mehdi El Glaoui, sur quelques vidéos ou photos publiées sur son compte Instagram.

Prenant soin de son corps notamment grâce à la pratique du sport et une hygiène de vie irréprochable, Iris Mittenaere respire véritablement la joie de vivre et la bonne humeur après des semaines difficiles qu’elle a traversé comme nous tous, durant le confinement. La jeune femme a l’air décidé de profiter à fond de cet été et de faire partager ses meilleurs moments à ses followers, qui en retour la suivent avec une grande ferveur.