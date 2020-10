Iris Mittenaere dans un look “sexy” attrayant aux motifs léopard, elle cartonne, (magnifique)

Iris Mittenaere est une vraie vedette sur les réseaux sociaux. Avec ses 2,5 millions d’abonnés, la jeune femme passionne de nombreuses personnes. Pour les divertir, elle partage des images sublimes et des montages vidéos tout aussi superbes. Mais elle ne s’arrête pas aux publications magnifiques, la belle partage aussi des stories pour ses fans. Des stories dans lesquelles elle présente ses tenues ou leur fait part de son quotidien. En effet, pour fidéliser ses fans sur la plateforme Instagram, c’est idéal ! Les fans d’Iris Mittenaere n’ont de cesse de la complimenter ou de s’inspirer de ses tenues fabuleuses. Elle fait alors le buzz en présentant l’une de ses tenues automnales, un short en cuir, un pull en laine, des bottes hautes et un collant aux imprimés léopards.

Iris Mittenaere frappe fort avec un look parfait à l’approche de l’hiver

Voir cette publication sur Instagram I’m falling for fall 🍂 … @saintgervaismontblanc Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf) le 25 Oct. 2020 à 12 :40 PDT

Iris Mittenaere n’a les perdu la main depuis qu’elle a été élue Miss France, puis Miss Univers, en 2016. Elle fascine toujours autant les internautes et reste resplendissante. Adepte de la mode, la jeune femme sait se créer des lots tendances qu’elle n’oublie pas de partager avec ses abonnés. Ainsi, en partageant sa nouvelle tenue d’automne en story sur Instagram, elle ne manque pas d’attirer l’attention. En effet, ses longues jambes fines lui permettent de continuer à porter des shorts par tous les temps. L’été n’est donc pas le seul moment de l’année durant lequel les fans d’Iris Mittenaere pourront admirer ses gambettes. Il suffit donc qu’elle enfile une paire de collant pour continuer de mettre en avant, l’un de ses plus beaux atouts, ses jambes.

Une image qui fait vaciller le cœur de ses fans sur Instagram

Dans l’ascenseur d’un hôtel SPA, Iris Mittenaere profite des miroirs plein pieds pour immortaliser son look du jour. C’est aussi l’occasion de dire bonjour à sa communauté de fans sur Instagram. Ils vont découvrir avec émerveillement le tenue d’automne parfaite pour la jeune femme. Son pull blanc qui a l’air aussi doux qu’un nuage va négligemment retomber sur son short en cuir. Cuir assorti à celui de ses bottes subitement travaillées et certainement molletonnées pour se protéger du froid. Mais ce sont les collants léopards d’Iris Mittenaere qui font l’originalité de la tenue. Les motifs de ce genre sont effectivement très tendance pour l’automne et ils l’étaient même déjà cet été. La jeune femme a beau être sur tous les fronts professionnellement parlant, elle n’oublie pas de rester à la pointe de la mode.

En effet, Iris Mittenaere travaille de plus en plus pour la télévision. Vous pourrez notamment la retrouver parmi les animateurs de Ninja Warrior, aux côtés de Denis Brogniart et de Christophe Beaugrand. Elle a également été co-animatrice sur le plateau de 50 Minutes Inside aux côtés de Nikos Aliagas. Les défilés, la mode, le maquillage, la coiffure, la danse, les voyages et maintenant la télévision, rien ne semble inaccessible aux talents d’Iris Mittenaere. Les vêtements d’automne et d’hiver de la jeune femme risquent de la couvrir davantage mais rien ne pourra l’empêcher d’illuminer les pièces qu’elle traverse.