Iris Mittenaere très déçue par TF1, le directeur la remet à sa place et lui donne une belle leçon

D’après la direction de TF1, Iris Mittenaere n’est pas encore assez mûre pour qu’on lui confie de nouvelles responsabilités sur la chaîne. Explications.

Iris Mittenaere veut plus de responsabilités

Sur TF1 depuis quelques années, Iris Mittenaere présente de temps en temps le lot et est présent dans “Ninja Warrior”. Une situation qui ne plaît pas vraiment à la jeune femme qui souhaiterait aller plus loin avec la chaîne. Ainsi, dans les colonnes du Parisien, elle a expliqué qu’elle voulait faire autre chose et que pour le moment elle se sentait sous-exploitée par la première chaîne de France : Heureusement que j’ai d’autres activités qu’à TF1. Sinon, je n’aurais qu’une semaine de boulot par an ! C’est frustrant ! Je suis loyale envers TF1, mais je me sens un peu sous-exploitée, d’autant plus que j’ai eu récemment des propositions d’autres chaînes. J’aimerais tenter d’autres choses” lisait-on notamment.

Malheureusement pour elle, cette petite pique n’est pas passé inaperçue du côté de TF1. D’ailleurs, le directeur des programmes, Rémi Faure a pris le temps de répondre et pour le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’y va pas avec des pincettes : “Tout cela prend du temps. Animer du divertissement, c’est énormément de travail et cela demande d’acquérir de l’expérience” explique-t-il tout d’abord. Il estime que pour l’instant elle était bien dans son rôle dans Ninja Warrior où il la trouve : “hyper-investie” dans une nouvelle saison “très réussie“.

Le directeur des programmes de TF1 ne veut pas d’Iris à la présentation

Et ce rôle de seconde, ou même de troisième animateur devrait continuer dans les prochaines semaines puisque le directeur des programmes n’est pas prêt pour le moment à lui faire davantage de place : “Il fut une époque, dans les années 2000, où les formats écrasaient peut-être les animateurs, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Il ne peut plus y avoir de simples présentateurs-prompteur” une façon de dire que pour le moment Iris Mittenaere n’avait pas les qualités nécessaires à la présentation d’une émission.

Pour Rémi Faure, il n’y a aucune possibilité qu’Iris Mittenaere soit à la présentation de 50 minutes inside ou d’un autre programme sur TFX. Il faut qu’elle ait une grande expérience et qu’elle soit patiente : “Un bon animateur n’est pas substituable. Camille Combal ne l’est pas, Nikos ne l’est pas, Jean-Luc Reichmann ne l’est pas, Yann Barthès ne l’est pas, Denis Brogniart, Alessandra Sublet, Arthur non plus etc… Tous ces animateurs, avant d’arriver sur TF1, avaient déjà une longue expérience d’animation radio ou en tant que journalistes”. Voilà qui est dit.