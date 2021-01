Iris Mittenaere dévisagée, la photo très choquante de sa très mauvaise expérience…

Iris Mittenaere aime conseiller ses fans. Ainsi, l’ex-Miss France souhaite mettre en garde sa communauté. En effet, la reine de beauté a connu quelques problèmes, suite à un soin de beauté totalement raté. Pire, cette intervention pourtant anodine a véritablement failli la défigurer. Dès lors, la chérie de Diego El Glaoui publie un message sur son compte Instagram. Car elle veut prévenir celles qui comme elle, ont envie d’avoir recours à cette méthode qui peut se révéler dangereuse. LD People revient donc sur sa récente publication sous forme d’avertissement !

Iris Mittenaere : attention au faux professionnels

Une très mauvaise expérience

Iris Mittenaere fait bien évidemment très attention à son apparence. Depuis son double sacre, la jeune femme est d’ailleurs régulièrement invitée à tester des méthodes sensées rehausser sa beauté. En effet, la belle brune peut rapidement devenir une ambassadrice de marque. Pourtant, la Miss France et Miss Univers ne semble pourtant pas avoir besoin réellement de faire attention à son visage et à ses traits. Mais la jeune femme aime prendre soin d’elle.

Ainsi, Iris Mittenaere s’octroie régulièrement des soins chez l’esthéticienne ou chez des professionnels du secteur. Malheureusement, tout ne se passe pas toujours comme elle l’espère. Ainsi un jour, elle s’est véritablement vu perdre l’éclat de son teint magnifique au point d’en craindre pour l’intégrité de son visage. Aujourd’hui, elle décide donc de faire part de cette mauvaise expérience avec sa communauté. Par ce témoignage, Iris Mittenaere souhaite ainsi protéger les adeptes de cette méthode. LD People vous explique tout.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @peoplesnewsfr

Les dangers du ” micro needling “

Iris Mittenaere veut être très précise. Cette méthode peut se révéler efficace. En effet, il s’agit d’une pratique qui a pour but d’atténuer les cicatrices et les tâches sur le visage. Cela permet également de donner plus d’éclat à votre teint. Le principe est simple. Grâce à des micro aiguilles, le praticien stimule la circulation sanguine au niveau de votre joue ou de votre front. Pourtant, cette technique ne semble pas sans risque. Iris Mittenaere parle donc de sa très mauvaise expérience. ” Attention pour le micro needling, j’ai vu vos messages concernant des salons que je ne connais pas. Je ne recommande pas du tout l’acte partout. Car c’est très praticien dépendant un peu comme le peeling (On m’a défiguré à Lille pour un peeling pendant 3 semaines… Je ne voulais plus rien faire sur ma peau après ça… Et à Paris, j’ai eu une mauvaise expérience aussi) “.

Iris Mittenaere paraît en effet garder un très mauvais souvenir de la manière dont elle a été traitée. Néanmoins, la reine de beauté affirme qu’il y a de véritables experts dans le domaine. Ainsi, elle n’hésite pas à partager le nom et l’adresse d’un endroit qu’elle recommande chaleureusement : ” J’ai entièrement confiance en Lutetia Paris, dont là, je parle uniquement de mon ressenti chez eux ! Et vous conseille de faire attention, de regarder les avis, de ne rien faire si vous ne le sentez pas. Ce n’est pas un soin du visage classique “. Voilà donc une fois de plus un message qui devrait être très suivi par ses fans. Car en matière de beauté, Iris Mittenaere est une véritable experte. Ses conseils sont ainsi certainement à prendre en compte. Surtout au vu du résultat ….