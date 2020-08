Iris Mittenaere dévoile son hallucinante cambrure, sans vêtements, elle rend fou la toile

Iris Mittenaere est une ancienne Miss France. Elle sera même élue Miss Univers la même année, en 2016. Depuis, la jeune femme est incontournable. En effet, le grand public ne vit plus sans elle sur les réseaux sociaux notamment et ses fans se comptent en plusieurs millions. Sur Instagram, chacune de ses publications est un véritable moment de fascination et de contemplation pour ses abonnés. Car Iris Mittenaere a des facilités déconcertantes pour prendre la pause. De son regard ou de son sourire, elle envoûte littéralement ses fans. Mais cette fois-ci c’est avec une photo d’elle en contre-jour qu’elle crée l’événement. Pourquoi une image dans laquelle on ne peut que la deviner, rend dingue les internautes ? Découvrez la réponse dans cet article.

Iris Mittenaere prend de nouveau des vacances et invite ses fans à rêver

Iris Mittenaere repart en vacances. Avec elle Diego El Glaoui, son amoureux, quelques copines mais surtout ses fans qui peuvent la suivre partout grâce à Instagram. En effet, la belle Iris Mittenaere a la chance de pouvoir beaucoup voyager. Mais elle ne laisse jamais ses fans sur le carreau. Elle partage des images de ses vacances comme autant de moments privilégiés qu’elle décide de leur offrir. Les abonnés au compte Instagram d’Iris Mittenaere sont conquis par ses attentions. Mieux encore, ils sont ébahis par la beauté de la jeune femme. Mais lorsque les fans découvrent le partage du 9 août dernier de la belle, internet s’embrase.

En effet, impossible de rester de marbre en découvrant les formes d’Iris Mittenaere qui s’étire devant un couché de soleil. En Grèce et au bord de la mer, la jeune femme s’allonge sur le dos au bord d’une piscine à débordement. Elle va ensuite se cambrer pour laisser passer la lumière et faire apparaître sa jolie silhouette en contre-jour. Iris Mittenaere semble alors flotter sur l’eau. Les bras tendus au dessus de sa tête et les jambes pliées légèrement en décalé, aucun détail n’est laissé au hasard. Ses fans sont complètement subjugués par tant de beauté. Mais voyez plutôt par vous-même cette superbe photographie qui rend dingue les fans de l’ancienne Miss France.

Les courbes de l’ancienne Miss France sur Instagram

Iris Mittenaere n’aura pas été élue Miss Univers pour rien. En effet, malgré son élection qui remontre en 2016, la jeune femme reste une des plus belles femmes du monde. Personne ne saurait rester indifférent aux charmes d’Iris Mittenaere. Elle semble toujours s’épanouir davantage sur ses clichés Instagram lorsqu’elle profite de vacances au bord de la mer. Iris Mittenaere se verra évidemment couverte de compliments de la part de ses abonnés. Cette publication, en seulement deux jours, cumule déjà plus de 151 000 likes. Et dans la section commentaire, c’est à celui ou celle qui fera la remarque la plus délicate sur le splendeur de cette photo. Tout le monde s’accorde pour dire que cette photographie sublime met déjà le feu sur internet. La belle Iris Mittenaere n’a donc pas finit de faire parler d’elle.