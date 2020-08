Iris Mittenaere: Diego El Glaoui ne la quitte plus! Ses révélations choquantes sur son amoureux

Iris Mittenaere s’affiche partout avec son compagnon, le beau Diego El Glaoui. Depuis qu’ils sont en couple, ils sont visiblement très amoureux. Mais ces derniers temps, les fans de l’ancienne Miss France remarquent qu’ils sont de plus en plus proches. Jusqu’à les qualifier de littéralement inséparables aujourd’hui. En effet, les amoureux voyagent pour profiter pleinement de leurs vacances d’été. De quoi faire rêver les abonnés Instagram de la belle Iris Mittenaere. En effet, depuis que la période de confinement est révolue, elle n’a de cesse de parcourir le monde. Mais toujours en compagnie de Diego El Glaoui.

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui sont plus amoureux que jamais

Iris Mittenaere passe donc sa période de confinement à Paris. La belle est dans un appartement qu’elle partage avec son amoureux. Les temps enfermés ensemble peuvent être difficiles pour les couples. Mais Iris Mittenaere et son compagnon semblent avoir été capables de se supporter. Mieux encore, ils semblent plus proches que jamais. Lors de leur passage dans Qui veut gagner des millions à la maison, Camille Combal n’a pas hésité à leur demander comment ils parvenaient à se supporter. Les amoureux s’étaient alors montrés très complices et répondaient avec humour aux questions de l’animateur. Les fans d’Iris Mittenaere n’ont eu de cesse de prendre de ses nouvelles sur Instagram et ils avaient aussi hâte qu’elle de pouvoir changer d’air.

Une fois la période de confinement levée, il n’aura pas fallu longtemps à Iris Mittenaere pour prendre le large. Mais l’ancienne Miss France ne partait pas sans emmener avec elle son fidèle acolyte. Les tourtereaux ne vont plus se quitter d’une semelle malgré ces six semaines passées enfermés ensemble. Une belle preuve de la solidité de leur couple finalement.

Les vacances commencent dès la fin du confinement, ils restent inséparables quelque soit la destination

Ils se rendent alors d’abord au Touquet-Paris-Plage pour changer d’air. Les pieds dans le sable, les amoureux partagent des images sublimes sur Instagram. Des images qui célèbrent leur amour et leur liberté retrouvée. De quoi faire rêver les fans de l’ancienne Miss France 2016.

Voir cette publication sur Instagram Mais ça, c’était avant. Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf) le 4 Juin 2020 à 10 :03 PDT

Mais les tourtereaux ne vont pas s’arrêter là. En effet, ils ont les moyens, financièrement et professionnellement, de se promener encore vers d’autres destinations. Direction alors la Corse pour profiter de la mer et des paysages à couper le souffle de la belle île au large du Sud la France. Là encore, les amoureux sont superbes. Les fans d’Iris Mittenaere ne peuvent que la féliciter pour sa beauté et les photos qu’elle partage. Ils imaginent facilement à quel point elle doit être épanouie et sereine pour être aussi belle. Et selon eux, sa relation n’est pas inconnue à cette équation. En effet, Diego El Glaoui fait encore parti du voyage.

La Corse, la Grèce, le Sud de la France et bien d’autres destinations, des lieux paradisiaques où Iris Mittenaere s’épanouie

Cette fois-ci, Diego El Glaoui et Iris Mittenaere laissent de côté les photographies clichés des amoureux qui s’embrassent au couché de soleil. Ils optent pour des photos détentes et complices. Et là encore, les fans de l’ancienne Miss France sont sous le charme. Cependant, ils reviendront rapidement à ce genre de photos romantique à souhait lorsqu’ils seront de retour à Paris. Car là encore, ils ne se quittent pas.

Ensuite, c’est reparti pour les voyages pour les amoureux. Ils partent alors ensemble mais avec de la famille d’Iris Mittenaere. Ils se rendent alors dans le Sud de la France et profitent de moments en famille. Tout cela avant de repartir pour un road trip juste tout les deux.

Direction alors la Suisse pour Iris Mittenaere et son amoureux. Ils passeront ensemble de superbes moments à Genève et autour du Lac Léman. Le dépaysement fait son œuvre, petit à petit, les stigmates du confinement disparaissent. Les amoureux profitent vraiment autant que possible de leur liberté retrouvée.

Mais les voyages ne sont pas encore finis pour les tourtereaux. Au retour de Suisse, ils se poseront quelques temps avant de refaire leurs valises pour une destination de choix. En effet, Diego El Glaoui et Iris Mittenaere partent cette fois-ci pour la Grèce.

Toujours inséparables, ils viennent tout juste de rentrer mais leurs esprits sont encore ne vacances. Qui sait alors quelle sera la prochaine destination fabuleuse des amoureux ? Ce qui est certain, c’est qu’Iris Mittenaere n’oubliera pas de faire profiter ses abonnés de magnifiques images souvenirs de ses vacances.