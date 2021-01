iris Mittenaere donne ses conseils magiques pour éviter la déprime en hiver!

Il y a quelques heures, Iris Mittenaere a donné des conseils à ses abonnés. En effet, beaucoup d’internautes lui ont dit qu’ils étaient déprimés. Mais ça, la jeune femme ne supporte pas. Alors, elle donne certains conseils pour ne pas tomber dedans. La rédaction de LD People va vous expliquer ce qu’elle a dit exactement.

Iris Mittenaere dévoile ses secrets pour ne pas déprimer

Aujourd’hui, plus de 15% de la population française souffrent de déprime hivernale, qui lorsque les symptômes persistent, peut devenir une dépression saisonnière. Fatigue chronique, insomnies, augmentation de l’appétit, et ennui sont autant de symptômes que vous pouvez ressentir tout au long de l’hiver. Si ça ressemble beaucoup à une dépression, il y a des solutions pour en sortir. Et justement, Iris Mittenaere donne des conseils. En effet, lorsqu’elle demande à ses abonnés ce qu’ils font, quelqu’un lui a fait une réponse qui lui brise le cœur : “je déprime“.

La jeune femme a alors directement rebondit et a déclaré : “Oh non. Plein de réponses comme celle-ci. Profite de ces dernières heures de repos pour faire un truc pour toi (bain, série, masque). Et si tu te sens mal une petite séance méditation, yoga sur Youtube” déclare-t-elle. Il faut dire que ce n’est pas aussi simple que ça de garder le moral en ce moment. Entre la crise du Coronavirus, l’hiver, le manque de travail, il y a beaucoup de choses qui font que c’est compliqué.

Iris Mittenaere surprise par ses proches à Chérie FM

Ce lundi 25 janvier, Iris Mittenaere a fêté son vingt-huitième anniversaire. L’occasion pour son chéri et sa maman de lui faire une magnifique surprise sur le plateau de Chérie FM. Ainsi, en pleine émission où la jeune femme à l’habitude de faire une petite chronique, elle a été interrompue par l’arrivée surprise de ses proches. Evidemment, ce moment d’émotions a été immortalisé par l’équipe de radio, qui l’a ensuite mise sur Twitter. On peut voir l’ancienne Miss, les larmes aux yeux, entrain de se jeter littéralement dans les bras de sa mère : “C’est la surprise du jour de voir ma mère le jour de mon anniversaire, vous ne pouviez pas me faire de plus beau cadeau”.

Moment d’émotion pour l’anniversaire d’@IrisMittenaereO ❤️ Sa maman et son copain sont venus lui faire une surprise sur #ChérieFM 🎈 pic.twitter.com/2saGW0X2iB — Chérie FM (@radiocheriefm) January 25, 2021

Quelques heures plus tôt, le compagnon d’Iris Mittenaere, Diego El Glaoui lui avait déjà préparé une surprise en publiant une photo sur Instagram avec une belle déclaration d’amour : “Je te promets d’œuvrer toujours pour que chaque année que nous laisserons derrière nous renforce un peu plus notre bonheur, jusqu’à en oublier le poids de l’âge. Ensemble, nous serons heureux de vieillir”. Dans les commentaires, la jeune femme avait pris le temps de remercier son chéri : Je t’aime mon amour… merci de mettre des paillettes dans ma vie”. Un beau moment d’amour et de tendresse.