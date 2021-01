Iris Mittenaere éclate en larmes suite à la surprise de sa maman et de son amoureux

Ce lundi 25 janvier, à l’occasion de son vingt-huitième anniversaire, Iris Mittenaere a eu la visite surprise de sa mère et de son compagnon dans le studio de Chérie FM. Un beau moment d’émotions. La rédaction de LD People va tout vous montrer.

La belle surprise pour Iris Mittenaere

Ce lundi 25 janvier, Iris Mittenaere a fêté ses 28 ans. Pour l’occasion, ses collègues de Chérie FM ont décidé de lui faire une belle surprise. En effet, en pleine émission, elle a été interrompue par l’arrivée surprise de ses proches et plus particulièrement de sa maman. Ainsi, la jeune femme s’est jetée littéralement dans les bras de sa mère. Une fois l’émotion passé, l’ancienne Miss a repris son micro et a tenue à remercier tout le monde : « C’est la surprise du jour de voir ma mère le jour de mon anniversaire, vous ne pouviez pas me faire de plus beau cadeau« .

Moment d’émotion pour l’anniversaire d’@IrisMittenaereO ❤️ Sa maman et son copain sont venus lui faire une surprise sur #ChérieFM 🎈 pic.twitter.com/2saGW0X2iB — Chérie FM (@radiocheriefm) January 25, 2021

La journée a été riche en surprises pour Iris Mittenaere puisque quelques temps avant celle de Chérie FM, c’est son chéri, Diego El Glaoui qui avait pris la parole sur Instagram. Le jeune homme lui a alors fait une magnifique déclaration d’amour : “Je te promets d’œuvrer toujours pour que chaque année que nous laisserons derrière nous renforce un peu plus notre bonheur, jusqu’à en oublier le poids de l’âge. Ensemble, nous serons heureux de vieillir”. Un message qui a su toucher la jeune femme qui a dit : « Je t’aime mon amour… merci de mettre des paillettes dans ma vie”.

Iris et Diego El Glaoui fiancés ?

Sur Instagram, Iris Mittenaere est revenue sur la belle surprise qu’elle a pu recevoir sur le plateau de Chérie FM. Avec une photo souvenir où on peut la voir enfant, la jeune femme a déclaré en légende : « Il y a quelques années on m’aidait à souffler mes bougies, et aujourd’hui on me fait les plus jolies surprises d’amour. Moi qui croyais passer mon anniversaire en tête à tête avec mon amoureux … la tête que j’ai eu« . Et justement, en parlant de surprise, l’ancienne Miss France a reçu une belle bague.

🚨 Iris Mittenaere et Diego El Glaoui se sont-ils fiancés ? Cette énorme bague dévoilée par l’ex Miss ! https://t.co/fqVEI4yaGx pic.twitter.com/DvDY3bvFi4 — Public Mag (@InsidePublic) January 26, 2021

Dans sa Story Instagram, Iris Mittenaere a dévoilé la belle bague. Est-ce une bague de fiançailles ? Pour l’instant la jeune femme n’a rien dit. Ce que l’on sait en revanche, c’est qu’elle vient de chez « avaniparis« , qui est un spécialiste du Saphir. D’ailleurs, elle explique que son cadeau d’anniversaire a été fait à partir d’un saphir de la marque et qu’il s’agissait du « bijoux de ses rêves« . L’ancienne Miss France, qui souhaitait de l’engagement avec son chéri Diego El Glaoui : « J’ai envie de me marier, mais ce n’est pas moi qui décide! On est un peu vieux jeu…« . Serait-ce pour bientôt ? La rédaction de LD People veille en tout cas.