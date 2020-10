Iris Mittenaere: Trop fort son impressionnant entraînement de boxe, on adore!

Il y a quelques heures maintenant, Iris Mittenaere nous a enfin dévoilé son entrainement de boxe. Pour le moins qu’on puisse dire, c’est que c’est très intense. Explications.

Iris Mittenaere accro à la boxe

Si vous connaissez bien Iris Mittenaere et si vous la suivez sur ses différents réseaux sociaux, vous savez sûrement que la jeune femme partage son temps entre les séances photos, l’animation télévisée, la cuisine et les salles de sport. D’ailleurs, il y a quelques heures, la jeune femme a partagé via son compte Instagram, son incroyable entraînement de boxe avec son chéri Diego El Glaoui. A l’occasion d’un tournage pour l’émission “50 minutes Inside“, l’ancienne Miss France enchaine échauffements et entrainement avec un sac de frappe, sans oublier, évidemment de bien s’hydrater !

Très sportive, Iris Mittenaere avait déjà montré ce qu’elle savait faire lors du dernier confinement. D’ailleurs avec le confinement qui recommence ce jeudi, elle a déjà dit qu’elle allait faire des lives : “Moi je suis toujours là (…). La bonne nouvelle, c’est qu’on va reprendre le sport ensemble, les lives où vous intervenez avec moi”. C’est déjà pas mal non ?

Le beau geste d’Iris pour deux internautes

Il y a quelques jours maintenant, Iris Mittenaere avait posté, sur son compte Instagram, une story dans laquelle elle proposait un concours. En effet, la Miss Univers est en possession d’un ordinateur qu’elle n’utilise plus. Ainsi, elle a invité ses abonnés à lui écrire pour lui expliquer pourquoi elle devait les choisir. Quelques jours plus tard, la jeune femme a fait son choix et l’a expliqué : “C’était trop dur mais j’ai privilégié quelqu’un qui n’avait pas vraiment de moyens dont les parents n’ont pas du tout de moyens, elle ne possédait pas d’ordinateur (…) Elle en avait vraiment besoin pour installer des logiciels très lourds pour ses études, c’était devenu très compliqué pour elle d’emprunter à ses copains surtout en temps de Covid”.

Mais ce n’est pas tout, Iris Mittenare est allé encore plus loin en annonçant, quelques minutes plus tard. Très touché par un autre message d’un étudiant, la jeune femme a décidé d’offrir un deuxième ordinateur pour quelqu’un qui est en sociologie à la Sorbonne : “Il a vraiment envie de travailler en politique environnementale. Il a envie de changer le monde et je me suis dit que j’avais envie de donner un petit coup de pouce aussi à ce garçon”. Une chose est certaine, le père Noël est passé plus tôt que prévu pour ces deux personnes.